HyperX представил новые модули памяти FURY DDR4 (32 ГБ/слот) для новейших платформ Intel и AMD с поддержкой автоматического разгона

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Компания HyperX объявила о старте продаж новых модулей памяти линейки FURY DDR4, разработанных специально для применения с новейшими платформами Intel и AMD, которые поддерживают 32 ГБ памяти на слот. В частности, линейка FURY пополнилась модулями с частотами от 2400 МГц до 3733 МГц DDR, схемами таймингов CL15 – CL19, емкостью от 4 ГБ до 32 ГБ, а также комплектами этих модулей общей емкостью от 16 ГБ до 128 ГБ.

Для достижения максимальных показателей производительности на частотах до 3733 МГц DDR, новые модули снабжены предустановленными профилями Intel Extreme Profile. При этом, благодаря программе «Ready for AMD Ryzen», новинки без проблем интегрируются в системы на базе процессоров AMD, а поддержка технологии Plug’N’Play обеспечивает автоматический разгон памяти до максимальной скорости, штатно поддерживаемой BIOS системы.

На большинстве DDR4 систем память HyperX PnP может работать на частотах вплоть до максимальной, разрешенной BIOS производителя системы. Функциональность PnP не может повысить частоту системной памяти выше того значения, которое разрешено BIOS производителя системы. Память HyperX Plug’N’Play DDR4 поддерживает спецификации XMP 2.0, поэтому разгон также возможен включением встроенного профиля XMP.

В то же время, как отмечает производитель, новинки, ориентированные в первую очередь на применение в системах с поддержкой 32 ГБ памяти на слот, могут быть несовместимы с платформами предыдущего поколения, которые поддерживают не более 16 ГБ памяти на слот.

Новые модули памяти FURY DDR4 будут доступны в продаже ориентировочно с 22 июня 2020 года:

Модель Описание HX424C15FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-2400 МГц CL15 1Rx8 16 ГБ черный HX424C15FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-2400 МГц CL15 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX424C15FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-2400 МГц CL15 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX426C16FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-2666 МГц CL16 1Rx8 16 ГБ черный HX426C16FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-2666 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX426C16FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-2666 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX430C16FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3000 МГц CL16 1Rx8 16 ГБ черный HX430C16FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3000 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX430C16FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3000 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX432C16FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3200 МГц CL16 1Rx8 16 ГБ черный HX432C16FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3200 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX432C16FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3200 МГц CL16 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX434C17FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 1Rx8 16 ГБ черный HX434C17FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX434C17FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX434C17FB3/32 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 32 ГБ черный HX434C17FB3K2/64 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 общим объемом 64 ГБ черный HX434C17FB3K4/128 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3466 МГц CL17 общим объемом 128 ГБ черный HX436C18FB4/16 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 1Rx8 16 ГБ черный HX436C18FB4K2/32 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 1Rx8 общим объемом 32 ГБ черный HX436C18FB4K4/64 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 1Rx8 общим объемом 64 ГБ черный HX436C18FB3/32 Модуль DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 32 ГБ черный HX436C18FB3K2/64 Комплект из 2 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 общим объемом 64 ГБ черный HX436C18FB3K4/123 Комплект из 4 модулей DIMM HyperX FURY DDR4-3600 МГц CL18 общим объемом 128 ГБ черный

Источник: HyperX