Hyundai представил концепт беспилотного робота-трансформера TIGER, который может переключаться между колесным и шагающим режимами





Компания Hyundai представила концепт TIGER (Transforming Intelligent Ground Excursion Robot), который расширил семейство транспортных средств максимальной проходимости (UMV, ultimate mobility vehicle). В отличие от первой модели Hyundai Elevate новинка спроектирована без кабины для водителя, ее создавали в подразделении New Horizons Studio, специализирующемся на транспортных средствах будущего.

Hyundai TIGER предназначен для работы в качестве передвижной научно-исследовательской платформы в экстремальных и труднодоступных местах. Построенный на модульной платформе, автомобиль оснащен сложной ходовой частью, состоящей из «ног» и колес, панорамной системой контроля траектории движения и полным набором датчиков для дистанционного наблюдения. TIGER также может стыковаться с беспилотными летательными аппаратами (UAV), способными подзаряжать и доставлять его в труднодоступные места.

Большой грузовой отсек внутри кузова позволяет использовать TIGER для доставки грузов и помощи в экстренных ситуациях. Благодаря сочетанию «ног» и колес TIGER способен справиться с множеством экстремальных ситуаций, обладая при этом более высокой грузоподъемностью, чем стандартный наземный автомобиль.

Когда «ноги» убраны, TIGER едет точно так же, как обычный полноприводный автомобиль — это самый эффективный режим движения, поскольку тяга передается прямо на колеса. Однако если автомобиль застрянет или потребуется двигаться по участку, преодолеть который с помощью колес невозможно, TIGER способен выбраться с помощью «ног» и «прошагать» подобный отрезок пути с меньшими потерями. Ранее такие же возможности демонстрировал Hyundai Elevate – первое концептуальное «шагающее» транспортное средство типа UMV.

Второй «шагающий» автомобиль-трансформер Hyundai Motor Group обладает схожими с Elevate характеристиками, в том числе – «ногами» и колесами. Разница между Elevate и TIGER заключается в том, что первый предназначен для перевозки пассажиров, а второй – для работы без экипажа. Обе модели оснащены техническими решениями из сферы автомобилестроения и робототехники, которые позволяют им преодолевать местность, недоступную внедорожникам даже с самой высокой проходимостью.

Источник: Hyundai