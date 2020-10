Hyundai открывает подразделение New Horizons Studio, которое будет заниматься необычными средствами передвижения будущего, включая роботов и трансформеров

Корейский автопроизводитель Hyundai Motor Group анонсировал создание отдельного подразделения New Horizons Studio, которое будет заниматься необычными средствами передвижения Ultimate Mobility Vehicles (UMV). В качестве яркого примера подобного устройства можно назвать шагающий колесный электромобиль Hyundai Elevate, способный ездить, ходить и карабкаться по пересеченной местности.

Создатели проекта отметили, что во все времена человечество стремилось исследовать новые рубежи, добираясь в места, где до этого не ступала нога человека. И зачастую помогали им в этом революционные для своего времени средства передвижения. Именно на таких исследователей и будет ориентироваться подразделение New Horizons Studio, создавая нетипичные средства передвижения, сочетающие достоинства колесных автомобилей, роботов и трансформеров, способные добраться туда, куда не сможет доехать обычный автомобиль или долететь обычный самолет.

Возглавит New Horizons Studio доктор Джон Су (Dr. John Suh), который с 2011 года занимает ключевые роли в различных подразделениях Hyundai Motor Group, включая Hyundai Ventures и Hyundai CRADLE (Center for Robotic-Augmented Design in Living Experiences). До этого он 35 лет проработал в крупных технологических компаниях США, включая Palo Alto Research Center (PARC / Xerox PARC), General Motors и Stanford University. Также к студии присоединится венчурный инвестор Эрнестина Фу (Dr. Ernestine Fu), которая работала в Volkswagen Automotive Innovation Lab и других технологических компаниях.

Отметим, что представленный на выставке CES 2019 концепт Hyundai Elevate построен на модульной электрической платформе, основой которой являются четыре раздельных электродвигателя в колесах и встроенная в пол электрическая батарея. Каждая из «ног» концепта имеет пять степеней свободы и вращающиеся под разными углами колеса, что позволяет передвигаться в шагающем режиме сразу несколькими способами, включая подобие походки млекопитающих и рептилий. Возможности конструкции можно использовать для дополнительного усиленния подвески и радикального увеличения дорожного просвета. При этом в «собранном» состоянии автомобиль сможет без проблем передвигаться по обычным дорогам и скоростным трассам.

Напомним, что ровно год назад Hyundai открыл подразделение летающих автомобилей, которое возглавил бывший инженер NASA Джайвон Шин (Dr. Jaiwon Shin), который в прошлом возглавлял отдел Aeronautics Research Mission Directorate (ARMD).

Источник: Hyundai