Hyundai представила электрический кроссовер Kona Electric в двух версиях с запасом хода 470 км (64 кВтч) и 300 км (39 кВтч)

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Сегодня компания Hyundai представила полностью электрическую версию компактного кроссовера Kona Electric, который можно будет увидеть вживую уже на Женевском автошоу.

Электромобиль Hyundai Kona Electric будут выпускать в двух версиях. Более продвинутую модификацию оснастят двигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.) и батареей емкостью 64 кВтч, которая позволит получить запас хода на уровне 470 км по достаточно жесткому циклу WLTP.

Модификация подешевле получит двигатель мощностью 99 кВт (135 л.с.) и батарею на 39,2 кВтч с итоговым запасом хода 300 км (WLTP). Интересно, что оба двигателя выдают одинаковый момент в 395 Nm и максимальную скорость в 167 км/ч, однако время разгона до 100 км/ч в первом случае составит 7,6 секунды, а во втором – 9,3 секунды.

На заряд “дальнобойной” версии Hyundai Kona Electric с батареей 64 кВтч понадобится 9 часов 40 минут от стандартной розетки или 54 минуты до уровня 80% емкости от скоростной зарядки постоянного тока мощностью 100 кВт. Версия с батареей на 39,2 кВтч пополнит свои запасы за 6 часов 10 минут от обычной розетки или за те же 54 минуты до 80% с помощью скоростной зарядной станции.

Электрическая версия Hyundai Kona получила обновленный дизайн с закрытой “решеткой” радиатора, аэродинамичный передний бампер, эксклюзивные 17-дюймовые легкосплавные диски, обновленную LED-светотетехнику и двухцветную расцветку в семи вариантах.

В электромобиле установлена продвинутая система управления с цифровой приборной панелью, 7-дюймовым сенсорным экраном развлекательной системы с поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и беспроводной зарядкой смартфонов.

В Hyundai еще не огласили даты выхода на рынок и стоимость электромобиля Kona Electric, однако по данным некоторых источников, этот компактный электрический кроссовер появится в продаже в самом конце текущего или в начале 2019 года по стартовой цене менее $40 тысяч за “дальнобойную” версию.

Источник: Hyundai