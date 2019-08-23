Hyundai привезет на Франкфуртское автошоу концепт электромобиля «45», выполненный в ретро-стиле 70-х годов прошлого века

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До начала Франкфуртского автошоу остается чуть больше двух недель и автопроизводители начинают тизерить новинки, которые привезут в Германию этой осенью. К примеру, корейский бренд Hyundai покажет публике концепт электромобиля «45», выполненный в ретро-стиле. При этом дизайнеры компании настаивают, что именно так будут выглядеть электромобили бренда в ближайшем будущем.

Интересно, что у концепта Hyundai 45 существует прообраз — созданный еще в 1974 году для Туринского автосалона легендарным Джорджетто Джуджаро и студией Italdesign концепт Hyundai Pony Coupe. Сама студия называет эту модель источником вдохновения для еще одной популярной в гиковских кругах модели De Lorean DMC 12.

Hyundai Pony Coupe (1974)

Ситуация напоминает решение Honda использовать ретро-мотивы в своей линейке электромобилей, представленной моделями Urban EV и Sports EV. В компании уже пообещали представить еще несколько аналогичных электромобилей, основой для которых выступят старые модели, переосмысленные для использования в современном мире.



Honda Sports EV и Urban EV

Отметим, что концепт Hyundai 45 станет частью кампании по продвижению электромобилей бренда Style Set Free. В ее рамках компания рассчитывает выпустить 44 серийных электромобиля на свежей платформе E-GMP к 2025 году.

Напомним, что в начале года Hyundai представила в рамках выставки CES 2019 концепт шагающего колесного электромобиля Hyundai Elevate, способный ездить, ходить и карабкаться по пересеченной местности.

Источник: Hyundai