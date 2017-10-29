Honda на Токийском автошоу: Линейка ретро-электромобилей EV будет расширена, самобалансирующийся электромотоцикл Riding Assist-e и россыпь необычных концептов

Для японских автопроизводителей Токийское автошоу традиционно является главной выставкой года, где они могут продемонстрировать свои разработки местной публике. Поэтому кроме спортивного электромобиля Sports EV Concept, компания Honda показала целый ряд интереснейших новинок.

Кстати, в кулуарах выставки главный дизайнер компании Макото Иваки (Makoto Iwaki) рассказал, что концепты Urban EV и Sports EV — это только начало. Он не был готов обозначить точные сроки выхода следующих моделей, но четко дал понять, что нас ждут еще несколько электромобилей в рамках данного семейства. Все они будут выполнены в характерном ретро-стиле, а в качестве прообразов японцы будут использовать свои старые модели, переосмыслив их для использования в современном мире.

Как и было обещано ранее, разработчики показали электрический мотоцикл с системой автоматического балансирования Riding Assist-e. Данная технология основана на наработках, которые инженеры компании использовали в проектах человекообразного робота ASIMO и самобалансирующегося скутера UNI-CUB. Для удержания равновесия используются не гироскопы, утяжеляющие конструкцию, а датчики для определения положения в пространстве и система управления, балансирующая мотоцикл за счет небольших подруливаний в нужную сторону.

Помимо концепта электрического мотоцикла с системой балансирования Riding Assist-e, компания показала два «зеленых» скутера из семейства Honda PCX. Полностью электрический PCX Electric оснащен мощным электродвигателем, независимо разработанным Honda, а также съемной батареей Honda Mobile Power Pack, которая упрощает процесс зарядки за счет возможности замены всего блока на станции заряда/обмена.

Модель PCX Hybrid построена на гибридной двигательной установке, где электрический двигатель используется для помощи ДВС-двигателю, обеспечивая высокий крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Обе модели поступят в продажу в Азии (включая Японию) уже в следующем году.

В разделе автошоу Tokyo Connected Lab 2017 компания Honda представила сразу несколько интересных концептов подключенных средств передвижения будущего.

К примеру, Honda RoboCas представляет собой компактную самодвижущуюся тележку на колесах с электрическим двигателем. Его можно использовать как передвижной ларек для торговли мороженным и другими продуктами, как компаньона в уличных выступлениях, как механизированную повозку при уборке урожая и т.д. и т.п.

Концепт Honda Ie-Mobi (произносится как «ee-a mo-bee», где приставка «Ie» обозначает «дом» на японском) — это сверхминиатюрный дом на колесах, который имеет простой интерфейс для подключения к умному дому. В зависимости от текущих условий, этот трехместный трехосный электромобиль может заряжаться от домовой электросети или же выступать в качестве резервного источника питания. При необходимости его можно использовать и как отдельную комнату (например, детскую или гостевую) общей площадью 4,95 м2.

В названии Honda Fure-Mobi присутствует японское слово «Fureai», обозначающее «взаимодействие, контакт, прикосновение». По сути, это двухместная коляска для тех, кто не может (или не хочет) передвигаться самостоятельно. В концепте одно сидячее место, тогда как второй пассажир стоит за первым — это конечно хуже, чем сидеть рядом, но лучше, чем идти за коляской. По задумке разработчиков, Fure-Mobi позволит совместно прогуливаться детям и престарелым родителям, больному человеку и его сопровождающему и т.д.

А вот концепт Honda Chair-Mobi — это классическая одноместная инвалидная коляска с максимальным количеством настроек и «маневренностью пешехода». Соответственно, она сможет проехать практически в любом проходе и лифте, а не только в специально приспособленных для этого местах.

И, наконец, концепт Honda Ai-Miimo Concept основан на самодвижущемся роботе Honda Miimo, которому разработчики добавили искусственный интеллект. Благодаря этому Ai-Miimo может общаться с людьми в реальной жизни, выполняя роль домашнего животного или даже члена семьи.

Источник: Honda