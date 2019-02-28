Hyundai разрабатывает собственную электромобильную платформу и собирается представить 44 электрические модели на ее основе до 2025 года

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai разрабатывает специализированную платформу, которая будет использоваться в электромобилях бренда начиная с 2020 года. С этого момента электрические модели компании будут строиться на предназначенной только для них архитектуре, а не использовать модификации платформ от бензиново-дизельных моделей, как это сейчас происходит в случае с Hyundai Kona Electric и Ioniq.

В ближайшие годы компания Hyundai планирует вложить до $40 млрд инвестиций в инновационные технологии, заметная часть из этой суммы пойдет на разработку фирменной электромобильной платформы «с нуля». Еще один важный для компании сегмент — автономные автомобили, на основе которых собираются запустить службу беспилотных такси уже к 2021 году.

Создание собственной уникальной платформы необходимо для воплощения в жизнь весьма амбициозных планов производителя, который рассчитывает представить в период до 2025 года сразу 44 новых моделей электромобилей (скорее всего в это количество войдут не только «чистые» электромобили, но и подключаемые гибриды). Благодаря этому в Hyundai планируют войти в Топ-3 крупнейших в мире производителей электромобилей в течение тех же ближайших шести лет.

Интересно, что пока южнокорейский автопроизводитель не раскрывает подробностей своей программы, включая типы, форматы и цены будущих электромобилей. Ранее в Hyundai озвучивали желание вывести на рынок к 2020 году электромобиль с запасом хода 400 км, однако электрокроссовер Kona Electric уже превзошел эти показатели.

Напомним, что недавно компания Volkswagen заявила, что готова поделиться с другими автопроизводителями своей модульной платформой для электромобилей VW MEB.

Источник: Engadget