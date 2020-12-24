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Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 — мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км

Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 — мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км

Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 — мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км


В августе текущего года корейский автопроизводитель Hyundai анонсировал новый электромобильный бренд IONIQ, в рамках которого в ближайшие годы выйдут минимум три электрические модели. Первой моделью линейки станет компактный кроссовер Hyundai IONIQ 5, основанный на угловатом ретро-концепте Hyundai 45 и компания довольно неожиданно (и случайно) объявила его характеристики и точную дату анонса/выхода.

Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 - мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км

Информация на короткое время появилась на официальном сайте на странице предзаказа модели, что неудивительно с учетом того, что продажи должны стартовать уже в начале 2021 года. Данные практически сразу убрали с сайта, однако энтузиасты успели снять соответствующие скриншоты.

Итак, согласно официальной информации, зарезервировать электрокроссовер Hyundai IONIQ 5 можно будет в период с 2 по 16 февраля 2021 года, при этом первые покупатели получат свои экземпляры в июне-июле следующего года. Первой будет доступна версия The First Edition, при этом для каждой страны первой волны продаж предусмотрена своя квота (например, для Австрии это 150 экземпляров).

Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 - мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км

Электрокроссовер IONIQ 5 будет выполнен в габаритах 4460x1890x1600 мм (колесная база 3000 мм), он получит полный привод и электродвигатель мощностью 230 кВт / 313 л.с., способный на разгон до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. Емкость батареи не озвучивается, однако запас хода от полного заряда должен составить весьма неплохие 450 км по измерительному циклу WLTP. Батарея будет выполнена по 800 В архитектуре, она сможет заряжаться от обычной бытовой сети (2,3 кВт), от зарядной станции Wallbox (11 кВт) и на скоростных зарядках постоянного тока (мощность не озвучивается), где сможет заряжаться от 20% до 80% емкости всего за 15 минут.

Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 - мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км

Напомним, что в 2021 году помимо электрокроссовера IONIQ 5 в рамках нового бренда также выйдет седан IONIQ 6, построенный на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy. В 2022 году будет представлен крупный кроссовер IONIQ 7, выполненный в той же стилистике, что и Prophecy.

Источник: Electrek

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