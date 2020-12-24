Hyundai случайно опубликовал характеристики будущего электромобиля IONIQ 5 — мощность 230 кВт, разгон до сотни за 5 сек и запас хода 450 км





В августе текущего года корейский автопроизводитель Hyundai анонсировал новый электромобильный бренд IONIQ, в рамках которого в ближайшие годы выйдут минимум три электрические модели. Первой моделью линейки станет компактный кроссовер Hyundai IONIQ 5, основанный на угловатом ретро-концепте Hyundai 45 и компания довольно неожиданно (и случайно) объявила его характеристики и точную дату анонса/выхода.

Информация на короткое время появилась на официальном сайте на странице предзаказа модели, что неудивительно с учетом того, что продажи должны стартовать уже в начале 2021 года. Данные практически сразу убрали с сайта, однако энтузиасты успели снять соответствующие скриншоты.

Итак, согласно официальной информации, зарезервировать электрокроссовер Hyundai IONIQ 5 можно будет в период с 2 по 16 февраля 2021 года, при этом первые покупатели получат свои экземпляры в июне-июле следующего года. Первой будет доступна версия The First Edition, при этом для каждой страны первой волны продаж предусмотрена своя квота (например, для Австрии это 150 экземпляров).

Электрокроссовер IONIQ 5 будет выполнен в габаритах 4460x1890x1600 мм (колесная база 3000 мм), он получит полный привод и электродвигатель мощностью 230 кВт / 313 л.с., способный на разгон до 100 км/ч всего за 5,2 секунды. Емкость батареи не озвучивается, однако запас хода от полного заряда должен составить весьма неплохие 450 км по измерительному циклу WLTP. Батарея будет выполнена по 800 В архитектуре, она сможет заряжаться от обычной бытовой сети (2,3 кВт), от зарядной станции Wallbox (11 кВт) и на скоростных зарядках постоянного тока (мощность не озвучивается), где сможет заряжаться от 20% до 80% емкости всего за 15 минут.

Напомним, что в 2021 году помимо электрокроссовера IONIQ 5 в рамках нового бренда также выйдет седан IONIQ 6, построенный на базе еще одного ретро-концепта Hyundai Prophecy. В 2022 году будет представлен крупный кроссовер IONIQ 7, выполненный в той же стилистике, что и Prophecy.

Источник: Electrek