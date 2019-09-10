Концепт электромобиля Hyundai 45 получил ретро-дизайн, сдвижные двери и ковер на полу

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Компания Hyundai привезла на Франкфуртское автошоу необычный концепт электромобиля «45», выполненный в ретро-стиле модели Hyundai Pony Coupe, выпущенной ровно 45 лет назад.

Интересно, что число обозначения также намекает на 45-градусные наклоны лобового и заднего стекла, которые формируют характерный ромбовидный силуэт концепта. В компании называют данный стиль Sensuous Sportiness («Чувственная Спортивность») и настаивают, что именно так будут выглядеть будущие электромобили бренда.

Модель Hyundai 45 отличается рядом интересных решений, включая светодиодную светотехнику и LED-полоску в передней двери, которая является индикатором степени заряда батареи; систему Camera Monitoring System с самоочищающимися камерами для автономного передвижения и замены боковых зеркал и т.д.

По оформлению салон автомобиля напоминает минималистичный интерьер гостиной, с обилием дневного света и использованием дерева, ткани и кожи. В автономном режиме движения сиденья-шезлонги переднего ряда можно развернуть лицом ко второму ряду для полноценного общения.

Стоит открыть сдвижные двери, как сиденья автоматически поворачиваются к проему для большего удобства. Управление информационно-развлекательной системой происходит с помощью проекционной технологии, при этом доступ к центральному экрану получает и водитель и пассажиры.

В концепте используется полностью электрическая платформа, выполненная по схеме «скейта», в которой двигатели и батареи вынесены за пределы салона, что позволило увеличить его полезный объем. Технические характеристики платформы не описываются. В результате пол Hyundai 45 получился плоским, а ковер на его поверхности не только придает уют, но и выступает в качестве шумопоглощающего покрытия.

Концепт Hyundai 45 является типичным шоу-каром, призванным продемонстрировать направление дизайна будущих электромобилей бренда, однако полностью исключать появление серийной модели на его основе все же нельзя. Напомним, что аналогичным образом поступил японский автопроизводитель Honda, который превратил свои ретро-концепты Urban EV и Sports EV в серийные модели.

Источник: Hyundai