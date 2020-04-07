Фотогалерея дня: Электрический концепт-кар Hyundai Prophecy в ретро-стилистике 20-30 годов прошлого века с джойстиками вместо руля

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)





Осенью прошлого года южнокорейский автопроизводитель Hyundai представил необычный концепт электромобиля «45», выполненный в фирменном ретро-стиле Sensuous Sportiness («Чувственная Спортивность»). В этом году дизайнеры компании решили дополнить данную линейку концептов новой моделью под названием Prophecy («Пророчество»).

Если Hyundai 45 отличался угловатой «ромбовидностью», то Prophecy напротив, сделал упор на максимальную плавность линий, характерную для винтажных автомобилей 1920-1930 годов.

Философия дизайна экстерьера и интерьера подробно излагается главным дизайнером бренда Люком Донкервольке в видео, которое мы приводим в конце материала. Ну, а здесь мы предлагаем насладиться фотографиями новинки:

Отметим, что в компании пока не озвучивают технические характеристики концепт-кара Hyundai Prophecy, однако упоминают, что он будет построен на той же фирменной платформе Electric Global Modular Platform (E-GMP), что и «45».

Для управления электромобилем Hyundai Prophecy будет использоваться не руль, а пара джойстиков по бокам от водителя; настройка положения водителя в кресле будет происходить с помощью интеллектуальной системы Smart Posture Care System; электромобиль можно превратить в мини-зал для просмотра контента с помощью режима Relax Mode и т.д.





Напомним, что в феврале Hyundai договорился с американским стартапом Canoo о совместной разработке скейтборд-платформы для будущих электромобилей Hyundai и Kia.

Источник: Hyundai