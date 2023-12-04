Новости Авто 04.12.2023 в 13:15 comment views icon

Hyundai и Kia анонсировали Uni Wheel — снова переизобрели колесо для дополнительного пространства в электромобилях

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Юрій Орос

Автор новин

Hyundai и Kia анонсировали Uni Wheel — снова переизобрели колесо для дополнительного пространства в электромобилях

Hyundai та Kia знову перевинайшла колесо. Концепт Uni Wheel дасть змогу зробити революцію в компонуванні електромобілів, суттєво збільшити корисний простір. Втім не лише автомобілів, система може працювати в колесах, від 4 до 25 дюймів.

Є щось трохи неефективне в тому, як наразі влаштована практично кожна силова установка електромобіля, передає ArsTechnica. І справа не в батареї посередині — це має сенс для розподілу ваги, поки не стали доступними акумулятори, які будуть частиною структури кузова. Проблема в приводі електромобіля — громіздкому пристрої, який містить електродвигун, деякі зубчасті передачі та, як правило, силову електроніку.

Одною з концепцій є встановлення електродвигуна безпосередньо в колесо. Проте тут теж є проблеми — збільшуються непідресорні маси (чим легше колесо — тим краще), а двигун отримує ті самі навантаження, удари й поштовхи що й колесо, відповідно виходить з ладу значно швидше.

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Uni Wheel влаштований дещо по-іншому. Колесо має власний електродвигун, але він встановлений набагато ближче до підвіски, що звільняє більше простору між колесами (який можна використовувати для більшої кількості акумуляторних модулів, або для збільшення багажного відділення). До цього часу проблема полягала в тому, що звичайні ШРУСи не могли впоратися з кутами, які були б потрібні, враховуючи коротший приводний вал від двигуна до колеса.

Тому замість цього ШРУС, карданний вал і редуктор перемістилися в новий блок, встановлений в колесі. Він містить планетарну систему передач, яка передає привід від двигуна до колеса, але з багатоланковим розташуванням між шестернями, що дає змогу приводному валу рухатися в широкому діапазоні, повторюючи рухи підвіски.

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Не обмежуючись пасажирськими електромобілями, Hyundai і Kia заявляють, що Uni Wheel можуть дати інвалідному візку або багатоколісному роботу підійматися сходами «так само плавно, як на ескалаторі».

Як і багато інших дивних інженерних ідей, Uni Wheel все ще перебуває на ранній стадії розробки, тому немає жодних гарантій, він піда у серійне виробництво найближчим часом. Але обидва автовиробники повні ентузіазму.

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