И все-таки он существует. Redmi Note 8T с модулем NFC позирует на рендерах





В прошлом месяце появилась информация о смартфоне Redmi Note 8T — копии нынешнего Redmi Note 8 Pro на «канонической» SoC Qualcomm Snapdragon 730G вместо MediaTek Helio G90T. Затем были сообщения, что в планах Redmi таковая модель не числится, а позже эти слухи были опровергнуты другими — якобы Redmi Note 8T существует. И вот сейчас известный индийский информатор Судханшу Амбхоре опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественные рендеры Redmi Note 8T в подтверждение того, что смартфон все-таки существует и вскоре дебютирует официально.

Внешне Redmi Note 8T полностью копирует Redmi Note 8, а не Redmi Note 8 Pro. То есть, Redmi Note 8T скорее копия базового Redmi Note 8, а не продвинутого Redmi Note 8 Pro. Кроме того, инсайдер утверждает, что единственным отличием Redmi Note 8T выступает модуль бесконтактных платежей NFC, которого нет в Redmi Note 8. То есть, платформа и экран останутся прежними (Snapdragon 665 и IPS (LTPS LCD), 6,3″, 2340х1080 (19,5:9), 409 ppi;), как и все остальное.

Презентация Redmi Note 8T ожидается в самое ближайшее время. Возможно даже уже завтра вместе с народным камерофоном Xiaomi Mi CC9 Pro со 108-мегапиксельной камерой.

Источник: Судханшу Амбхоре