Смартфоны Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro представлены официально: от $139 за 48-мегапиксельную модель на SoC Snapdragon 665 и от $195 за 64-мегапиксельную на игровой платформе MediaTek Helio G90T





Бесконечная череда различных утечек, изображений и роликов о смартфонах Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro, которые многие ждали с большим нетерпением (модели Redmi Note 7 и Note 7 Pro оказались настоящими хитами), подошла к концу – буквально только что эти модели официально представили в Китае. Мы уже знали о них почти все, так что остается только подвести итоги и заполнить пробелы.

Итак, различий между моделями Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro гораздо больше, чем у Redmi Note 7 и Note 7 Pro. По сути, это совершенно разные смартфоны, которые отличаются как по дизайну, так и по характеристикам.

Redmi Note 8

Начнем с базового и более доступного Redmi Note 8. Новая модель сохранила дизайн лицевой панели с аккуратным каплевидным вырезом под фронтальную камеру. Тип панели, размер и разрешение не изменились: это по-прежнему панель IPS (LTPS LCD), 6,3″, 2340×1080 (19,5:9), 409 ppi. Экран занимает 90% площади лицевой панели и имеет сертификат TUV Rheinland. Последний гарантирует защиту глаз пользователей от синего света.

А вот в основе теперь вместо SoC Snapdragon 660 лежит Snapdragon 665, как у Xiaomi Mi A3 / Mi CC9e. Напомним, SoC Snapdragon 665 использует более тонкий техпроцесс (11 нм против 14 нм у Snapdragon 660) и оснащается более мощным GPU (Adreno 610 вместо Adreno 512 в Snapdragon 660). Объемы оперативной и флэш-памяти в базовой конфигурации возросли соответственно до 4 и 64 ГБ (у базового Redmi Note 7 было 3/32 ГБ).

Основная камера у Redmi Note 8 представлена четырьмя модулями, выстроенными вертикально в ряд в левом верхнем углу задней панели. Разрешение основного – все те же 48 Мп. В данном случае это уже модуль Sony IMX586, как у Redmi Note 7 Pro. Главный модуль оснащен объективом с диафрагмой F/1,79. Ему аккомпанируют сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120°, 2 Мп для макросъемки, а также 2 Мп для определения глубины сцены. Конфигурация идентична таковой у недавно представленного Huawei nova 5T, который оказался переименованной версией Honor 20. Фронтальная камера осталась 13-мегапиксельной. Разумеется, в обеих камерах по-прежнему широко применяются фирменные технологии искусственного интеллекта для распознавания сцены и лиц.

Емкость аккумуляторной батареи не изменилась и составляет 4000 мА·ч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт через разъем USB-C.

Сканер отпечатков пальцев расположен на тыльной панели. На презентации отдельно выделили новый громкоговоритель с увеличенной на 40% громкостью в сравнении с громкоговорителем Redmi Note 7. Из остального можно выделить разъем 3,5 мм для подключения наушников, инфракрасный порт для управления бытовой техникой наряду с другими стандартными беспроводными модулями. Увы, модуль NFC для бесконтактных платежей получила только модель Redmi Note 8 Pro.

Из коробки смартфон работает под управлением оболочки MIUI 10 на базе операционной системы Android 9 Pie. Рамка Redmi Note 8 изготовлена из алюминиевого сплава, а фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом Gorilla Glass 5. Также говорится о водоотталкивающем покрытии.

Redmi Note 8 Pro

Redmi Note 8 Pro – та самая модель смартфона Redmi с 64-мегапиксельной камерой. Но новинка позиционируется не только как камерофон с 64-мегапиксельной камерой, но и как игровой смартфон.

Redmi Note 8 Pro, как и сообщалось ранее, построен на игровой однокристальной платформе MediaTek Helio G90T, имеет до 8 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ флэш-памяти. Также он получил различные оптимизации на аппаратном уровне, включая поддержку технологии MiraVision (автоматическая адаптация картинки для обеспечения оптимальной производительности), и систему жидкостного охлаждения для стабильной работы под максимальной нагрузкой без снижения производительности в течение долгого времени. Также Redmi Note 8 Pro поддерживают фирменную технологию графического ускорения GPU Game Turbo 2.0, повышающую производительность и энергоэффективность GPU в играх. А еще Redmi Note 8 Pro стал первым смартфоном с сетевым сертификатом TUV Rheinland, который гарантирует постоянное и бесперебойное подключение к сети с минимальной задержкой даже в сложных условиях. Примерно так же работает технология Link Turbo в смартфонах Huawei.

На презентации представители компании без лишней скромности поставили Redmi Note 8 Pro в один ряд с флагманскими игровыми смартфонами.

Redmi Note 8 Pro оснащен экраном диагональю 6,53 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей (тоже есть сертификат TÜV Rheinland) с каплевидным разрешением. Экран занимает 91,4% площади фронтальной панели, рамки минимальные: верхняя – 2,05 мм, боковые – 1,8 мм, нижняя – 4,2 мм.

Основная камера у Redmi Note 8 Pro тоже четверная, как у Redmi Note 8, но расположена по центру, оформлена иначе и имеют другую конфигурацию. В нижней части тройного блока размещен сканер отпечатков пальцев, еще один фотомодуль со вспышкой вынесен на сторону. Главный модуль с фазовым автофокусом представлен сенсором изображения Samsung ISOCELL Bright GW1 разрешением 64 Мп (1/1,7″) и объективом с диафрагмой F/1,8. Остальные три – такие же, как у Redmi Note 8: сверхширокоугольный на 8 Мп с углом обзора 120°, 2 Мп для макросъемки и еще один такого же разрешения – для анализа глубины сцены. Системы оптической стабилизации нет.

Как и 48-Мп модель, 64-Мп поддерживает фирменную технологию Tetracell, обеспечивающую возможность объединять соседние пиксели в группы по четыре для снижения уровня шума, увеличения светочувствительности и динамического диапазона. Максимальное разрешение снимков на 64-Мп камеру составляет 9248х6936 пикселей, при это снимок в полном разрешении может весить более 20 МБ. Его можно будет разделить на 25 частей разрешением FullHD+ или на 8 частей разрешением 4K. Такой сценарий (кроп картинки большого разрешения) вполне можно рассматривать как альтернативу оптического зума. На основную камеру Redmi Note 8 Pro можно будет записывать замедленные видеоролики с частотой 960 к/с. Фронтальная камера построена на сенсоре разрешением 20 Мп.

Как отмечалось выше, Redmi Note 8 Pro получил все те же сенсоры и интерфейсы, что и Redmi Note 8, а также модуль NFC.

Емкость аккумуляторной батареи смартфона составила 4500 мА·ч, с помощью быстрой зарядки мощностью 18 Вт аппарат можно зарядить целиком за 1 час 53 минуты, а до 50% смартфон заряжается за 36 минут.

Рамка у Redmi Note 8 Pro изготовлена из алюминиевого сплава, фронтальная и тыльная панель оформлены изогнутым стеклом Gorilla Glass 5. Габариты и масса модели – 161,3×76,4×8,8 мм и 199 грамм. Установлена операционная система Android 9.0 Pie с оболочкой MIUI 10.

Цены и доступность Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro

Раньше всего в продажу поступит Redmi Note 8 Pro – в Китае его можно будет купить с 3 сентября. К слову, Redmi Note 8 Pro будет предлагаться в специальной лимитированной версии Redmi Note 8 Pro World of Warcraft с соответствующим оформлением и контентом.

А еще к нему можно будет приобрети геймпад за $25, первое время он будет продаваться со скидкой за $14. Первая партия Redmi Note 8 поступит в продажу 17 сентября. Цены уже известны, приводим их ниже для каждой из моделей вместе с доступными цветовыми вариантами.

Redmi Note 8 Pro:

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1399 юаней (~$195);

6 ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1599 юаней (~$223);

8 ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — 1799 юаней (~$251);

Цветовые варианты: Ice Jade, Fritillaria White и Electro-optic Ash

Redmi Note 8:

4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 999 юаней (~$139);

6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти — 1199 юаней (~$167);

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти —1399 юаней ($195);

Цветовые варианты: Meteorite Black, Fantasy Blue и White

О сроках доступности Redmi Note 8 и Redmi Note 8 Pro на других рынках пока данных нет, но ранее слухи указывали, что долго ждать их появления в Европе и Украине не придется.

Источник: Gizmochina