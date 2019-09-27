Redmi Note 8T: Смартфон Redmi Note 8 Pro получит версию на SoC Snapdragon 730G

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Буквально на днях вышла глобальная версия ожидаемого многими смартфона Redmi Note 8 Pro с 64-мегапиксельной камерой, доступного до этого только в Китае, а на следующей неделе ожидается его украинская премьера.

Вместе с тем, еще до официальной премьеры Redmi Note 8 Pro было немало нареканий на платформу MediaTek Helio G90T, поскольку ранее проблем по части программной оптимизации с мобильными процессорами этого производителя было немало. Еще до анонса глава бренда Redmi Лю Вейбинг публично выступил в защиту MediaTek, заверив, что с новой MediaTek Helio G90T все в порядке. Но, похоже, в Redmi обеспокоены, что MediaTek могут отпугнуть львиную долю потенциальных покупателей и решили перестраховаться, выпустив вариант Redmi Note 8T на «канонической» SoC Qualcomm — Snapdragon 730G. Об этом сообщает хорошо зарекомендовавший себя индийский сетевой информатор Мукул Шарма.

По производительности Snapdragon 730G и MediaTek Helio G90T примерно равноценны, но большинство по старой памяти отдают предпочтение решениям Qualcomm.

По данным инсайдера, смартфон Redmi Note 8T выйдет в середине октября. Увы, больше никаких подробностей нет, так что неясно, будут ли еще какие-то другие отличия от Redmi Note 8 Pro.

Источник: Mukul Sharma