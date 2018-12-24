IBM разработала крохотный носимый на пальце датчик для отслеживания состояния здоровья и выявления симптомов болезней

Сила сжатия руками может быть хорошим индикатором состояния здоровья и использоваться в качестве средства диагностики для выявления болезней. При этом речь идёт не только о таких явных проблемах, как болезнь Паркинсона, но и об оценке когнитивных способностей и состояния сердца.

С этой целью IBM разработала небольшой носимый датчик, который крепится на ногте пальца руки и может выявлять силу сжатия. Затем полученные данные анализируются с применением искусственного интеллекта. Устройство использует массив датчиков натяжения, чтобы выявлять деформацию ногтя, когда пользователь захватывает предметы. При этом сенсоры обладают достаточной чувствительностью и точностью, чтобы обнаружить такие задачи, как открывание флакона с таблетками, поворот ключа или даже написание текста пальцем.

Полученные с сенсора данные передаются на умные часы (в данном случае Apple Watch), где и осуществляется обработка информации. Система машинного обучения на умных часах способна выявить различные признаки болезни Паркинсона, такие как тремор, брадикинезия (замедление активных и содружественных движений) и дискинезия (патологические внезапно возникающие непроизвольные движения в различных группах мышц). IBM добавила, что она может использовать нейронную сеть для точного отслеживания написания цифр пальцами, что может помочь при выявлении проблем со здоровьем, связанных с когнитивными функциями и навыками мелкой моторики.

Хотя изначально датчик разрабатывался с прицелом на выявление признаков болезни Паркинсона, IBM также видит ряд других сфер его применений. Они могут включать в себя обнаружение развития многочисленных заболеваний, а также оценку эффективности методов применяемого лечения, направленного на замедление этих состояний. Также упоминается возможность использования устройства и в случаях квадриплегии (паралич всех четырёх конечностей), когда подобные сенсоры смогут стать основой коммуникационного устройства.

В IBM пока не уточняют, когда подобный датчик может появиться на рынке в качестве коммерческого продукта.

Источник: Engadget