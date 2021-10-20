IBM зобов’язалася надати нові професійні навички 30 млн людей по всьому світу до 2030 року

IBM оголосила про глобальний план — до 2030 року допомогти 30 млн осіб будь-якого віку по всьому світу здобути нові навички, необхідні для опанування професій майбутнього.

Задля досягнення цієї мети IBM планує укласти понад 170 нових академічних і галузевих партнерств. Під час реалізації цього амбітного плану використовуватимуться теперішні кар’єрні платформи та навчальні програми IBM з метою розширення доступу до освіти й технічних спеціальностей, на які є попит.

«Талант можна знайти всюди, а можливості навчання – ні. Ось чому ми маємо вдатися до масштабних і сміливих кроків із розширення доступу до цифрових навичок і можливостей працевлаштування, щоб більше людей – незалежно від їх походження – могли скористатися перевагами цифрової економіки. Сьогодні IBM зобов’язується забезпечити для 30 мільйонів людей нові навички до 2030 року. Це допоможе демократизувати можливості, заповнити розрив у навичках, що збільшується, і дати новим поколінням працівників інструменти, необхідні для побудови кращого майбутнього для себе і всього суспільства». Арвінд Крішна,

голова і гендиректор IBM

План IBM з навчання 30 млн людей спирається на широкий набір програм (від технічних курсів для підлітків у звичайних школах та університетах до оплачуваних стажувань і практик в IBM), а також співпрацю з університетами й ключовими державними установами, в тому числі центрами зайнятості. Партнерства також поширюються на неурядові організації, особливо ті, що орієнтуються на малозабезпечену молодь, жінок та ветеранів воєн. В цілому зусилля IBM покликані мотивувати приватний сектор по всьому світу створювати й розширювати можливості для традиційно незахищених верств населення.

Підтримка освіти лежить в основі КСВ-ініціатив компанії IBM. Десять років тому IBM запустила програму P-TECH, модель державної освіти, покликану заповнити прогалину в знаннях і навичках у сфері високих технологій. Також компанія впровадила програми підвищення кваліфікації та

перепідготовки для членів громад на всіх етапах їх навчання в багатьох сферах, пов’язаних з кібербезпекою, квантовими обчисленнями, когнітивними технологіями ШІ, дизайн-мисленням і цифровим маркетингом.

За даними Всесвітнього економічного форуму, завдяки усуненню прогалин у знаннях і навичках до 2028 року світовий ВВП може збільшитися на $11,5 трлн.