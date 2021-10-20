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IBM зобов’язалася надати нові професійні навички 30 млн людей по всьому світу до 2030 року

IBM зобов’язалася надати нові професійні навички 30 млн людей по всьому світу до 2030 року

IBM зобов’язалася надати нові професійні навички 30 млн людей по всьому світу до 2030 року

IBM оголосила про глобальний план — до 2030 року допомогти 30 млн осіб будь-якого віку по всьому світу здобути нові навички, необхідні для опанування професій майбутнього.

Задля досягнення цієї мети IBM планує укласти понад 170 нових академічних і галузевих партнерств. Під час реалізації цього амбітного плану використовуватимуться теперішні кар’єрні платформи та навчальні програми IBM з метою розширення доступу до освіти й технічних спеціальностей, на які є попит.

«Талант можна знайти всюди, а можливості навчання – ні. Ось чому ми маємо вдатися до масштабних і сміливих кроків із розширення доступу до цифрових навичок і можливостей працевлаштування, щоб більше людей – незалежно від їх походження – могли скористатися перевагами цифрової економіки.

Сьогодні IBM зобов’язується забезпечити для 30 мільйонів людей нові навички до 2030 року. Це допоможе демократизувати можливості, заповнити розрив у навичках, що збільшується, і дати новим поколінням працівників інструменти, необхідні для побудови кращого майбутнього для себе і всього суспільства».

Арвінд Крішна,
голова і гендиректор IBM

План IBM з навчання 30 млн людей спирається на широкий набір програм (від технічних курсів для підлітків у звичайних школах та університетах до оплачуваних стажувань і практик в IBM), а також співпрацю з університетами й ключовими державними установами, в тому числі центрами зайнятості. Партнерства також поширюються на неурядові організації, особливо ті, що орієнтуються на малозабезпечену молодь, жінок та ветеранів воєн. В цілому зусилля IBM покликані мотивувати приватний сектор по всьому світу створювати й розширювати можливості для традиційно незахищених верств населення.

Підтримка освіти лежить в основі КСВ-ініціатив компанії IBM. Десять років тому IBM запустила програму P-TECH,  модель державної освіти, покликану заповнити прогалину в знаннях і навичках у сфері високих технологій. Також компанія впровадила програми підвищення кваліфікації та
перепідготовки для членів громад на всіх етапах їх навчання в багатьох сферах, пов’язаних з кібербезпекою, квантовими обчисленнями, когнітивними технологіями ШІ, дизайн-мисленням і цифровим маркетингом.

За даними Всесвітнього економічного форуму, завдяки усуненню прогалин у знаннях і навичках до 2028 року світовий ВВП може збільшитися на $11,5 трлн.


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