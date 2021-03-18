IDC: В условиях пандемии рынок носимых устройств вырос на 28,4%, наушники с улучшенными возможностями – самая популярная категория





Аналитическая компания IDC опубликовала отчёт о состоянии рынка носимых устройств в четвёртом квартале 2020 года и за весь 2020 год. Отмечается, что в четвёртом квартале рынок носимых устройств вырос на 27,2% до 153,5 млн реализованных продуктов. На протяжении всего 2020 года было отгружено 444,7 млн носимых устройств, а прирост составил 28,4%.

В прошлом году аналитики выделили новую категорию для отслеживания – hearables. Это носимые устройства, передающие звук. Тем не менее, речь идёт не просто о наушниках и гарнитурах. Hearables определяются как наушное аудиоустройство, которое имеет больше функций, чем просто воспроизведение музыки. Такие гаджеты предоставляют доступ к цифровому помощнику или обеспечивают отслеживание состояния здоровья и физической активности. Однако даже «улучшения качества звука» достаточно, чтобы гарнитуру можно было отнести к категории hearables. Таким образом, в эту категорию входят наушники с улучшенными и расширенными возможностями.

При этом данная категория оказалась наибольшей среди всех видов носимых устройств. На её долю приходится около двух третьих всех поставок. Умные часы заняли вторую строчку рейтинга с долей рынка 24,1%. Фитнес-трекеры оказались наименее популярной категорий, их доля сократилась до 11,5%.

Хотя пандемия негативно повлияла на продажи многих продуктов, она подстегнула спрос на устройства, связанные со здоровьем. Домашние фитнес-программы быстро стали важнейшим компонентом носимых устройств для многих компаний. А датчики для отслеживания состояния здоровья (температуры, сердечного ритма, ЭКГ и т.п.) позволяли пользователям и медицинским работникам лучше отслеживать начало и ход заболевания.

Apple является крупнейшим игроком рынка носимых устройств и контролирует примерно его треть. При этом продажи умных часов Apple Watch выросли примерно на 45,6%. На втором месте расположилась компания Xiaomi. Её успех обусловлен высокими объёмами поставок фитнес-трекеров Mi Band и устройств категории hearables. В четвёртом квартале компания Samsung смогла выйти на третье место, хотя в готовом исчислении занимает четвёртую строчку рейтинга. В последнем квартале 2020 года Samsung смогла продать 1,3 млн фитнес-трекеров и 8,8 млн устройств категории hearables, но продажи умных часов сократились. Huawei оказалась на четвёртой строчке. При этом она смогла нарастить продажи в Китае (на 9,4%), но в большинстве прочих регионов наблюдался спад продаж её продуктов. По итогам всего 2020 года также можно отметить падение продаж носимых устройств компании Fitbit, которая недавно стала частью Google.

Источник: gsmarena