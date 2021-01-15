Fitbit официально стал частью Google
14 января Google объявил о завершении сделки по приобретению производителя носимой электроники Fitbit за 2,1 миллиарда долларов.
Google договорилась о покупке Fitbit еще в ноябре 2019 года, но не могла закрыть ее без одобрения регуляторов. В августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам и по итогам четырехмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.
Чтобы добиться расположения и развеять опасения регулятора ЕС, Google пришлось взять на себя ряд дополнительных обязательств. Среди прочих уступок, поисковый гигант согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы. Также Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit и предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисам Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps. Еще компания должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления «при необходимости».
В объявлении о закрытии сделки вице-
Генеральный директор и сооснователь Fitbit Джеймс Парк в своем заявлении отметил, что сделка с Google позволит компании «быстрее внедрять инновации, предоставлять пользователям больший выбор и производить еще более качественные продукты». По его словам, к настоящему моменту Fitbit продала более 120 миллионов устройств в более чем 100 странах.
Что интересно, Google, похоже, не стала дожидаться отмашки Австралийской комиссии по защите конкуренции и потребителей (ACCC) — ранее она озвучила свои предложения, которые в целом повторяют требования Еврокомиссии. В конце декабря 2020 года The Guardian сообщала, что Google рискует получить штраф в размере 400 миллионов долларов, если завершит сделку без одобрения регулирующего органа.
Министерство юстиции США выступило 14 января с заявлением, в котором говорится, что оно тоже все еще расследует сделку и не успело вынести решение до объявления Google.
Google отказался комментировать сообщения о продолжающемся расследовании ACCC, но опубликовал заявление по поводу расследования Министерства юстиции. Приводим его ниже.
«Мы выполнили подробный анализ Министерства юстиции за последние 14 месяцев, и согласованный период ожидания истек без их возражений. Мы продолжаем поддерживать с ними связь и готовы ответить на любые дополнительные вопросы. Мы уверены, что эта сделка усилит конкуренцию на весьма оживленном рынке носимых устройств, и мы взяли на себя обязательства, которые планируем реализовать во всем мире».
Из официального заявления Google
Объявляя о сделке в официальном блоге, вице-