Fitbit официально стал частью Google





14 января Google объявил о завершении сделки по приобретению производителя носимой электроники Fitbit за 2,1 миллиарда долларов.

Google договорилась о покупке Fitbit еще в ноябре 2019 года, но не могла закрыть ее без одобрения регуляторов. В августе 2020 года Еврокомиссия принялась изучать сделку на предмет соответствия антимонопольным нормам и по итогам четырехмесячного расследования регулятор ЕС одобрил сделку.

Чтобы добиться расположения и развеять опасения регулятора ЕС, Google пришлось взять на себя ряд дополнительных обязательств. Среди прочих уступок, поисковый гигант согласился не использовать данные Fitbit, включая данные GPS и данные о состоянии здоровья, полученные от любого пользователя в Европейской экономической зоне (ЕЭЗ), для целевой рекламы. Также Google обязалась сохранить технические границы между своим бизнесом и Fitbit и предоставить возможность запретить обмен данными о здоровье Fitbit с другими сервисам Google, таким как голосовой помощник Google Assistant и карты Google Maps. Еще компания должна будет и дальше поддерживать веб-API Fitbit и наряду с собственным API Android. Эти договоренности Google должна соблюдать как минимум 10 лет с возможностью возобновления «при необходимости».

В объявлении о закрытии сделки вице- президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох подчеркнул, что главное «вовсе не данные, устройства». Также он добавил, что сделка никак не повлияет на то, как сторонние фитнес-трекеры работают с Android, или как Fitbit взаимодействует с другими сторонними сервисами.

Генеральный директор и сооснователь Fitbit Джеймс Парк в своем заявлении отметил, что сделка с Google позволит компании «быстрее внедрять инновации, предоставлять пользователям больший выбор и производить еще более качественные продукты». По его словам, к настоящему моменту Fitbit продала более 120 миллионов устройств в более чем 100 странах.

Что интересно, Google, похоже, не стала дожидаться отмашки Австралийской комиссии по защите конкуренции и потребителей (ACCC) — ранее она озвучила свои предложения, которые в целом повторяют требования Еврокомиссии. В конце декабря 2020 года The Guardian сообщала, что Google рискует получить штраф в размере 400 миллионов долларов, если завершит сделку без одобрения регулирующего органа.

Министерство юстиции США выступило 14 января с заявлением, в котором говорится, что оно тоже все еще расследует сделку и не успело вынести решение до объявления Google.

Google отказался комментировать сообщения о продолжающемся расследовании ACCC, но опубликовал заявление по поводу расследования Министерства юстиции. Приводим его ниже.

«Мы выполнили подробный анализ Министерства юстиции за последние 14 месяцев, и согласованный период ожидания истек без их возражений. Мы продолжаем поддерживать с ними связь и готовы ответить на любые дополнительные вопросы. Мы уверены, что эта сделка усилит конкуренцию на весьма оживленном рынке носимых устройств, и мы взяли на себя обязательства, которые планируем реализовать во всем мире». Из официального заявления Google

Объявляя о сделке в официальном блоге, вице- президент и глава аппаратного бизнеса Google Рик Остерлох отметил, что приобретение Fitbit — это в первую очередь «возможность еще больше инвестировать в WearOS, а также выводить на рынок носимые устройства Made by Google». Еще тогда мы отмечали, что это можно расценивать как первое официальное подтверждение планов Google по выпуску умных часов под брендом Pixel, слухи о которых давно и безустанно циркулируют в сети. Остается вспомнить, что в 2019 году поисковый гигант приобрел у американской компании Fossil Group некую революционную технологию умных часов. В рамках этой сделки стоимостью $40 млн к Google также присоединилась часть сотрудников Fossil.