Игровой смартфон Lenovo Legion получит 144-герцевый экран, 90-ваттную зарядку и выдвижную камеру на боковой грани

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Первый игровой смартфон Lenovo – Lenovo Legion – засветился в серии рекламных видео, которые просочились в интернет. Также появились сведения о технических характеристиках этого устройства.

Судя по имеющейся информации, игровой смартфон Lenovo Legion получит батарею ёмкостью 5000 мАч и поддержку технологии проводной быстрой зарядки мощностью 90 Вт, которая позволит полностью зарядить аккумулятор всего за 30 минут. Видео демонстрировали зарядный порт USB-C, лоток для карт и порт для данных на нижней грани корпуса. Сбоку обнаружился дополнительный порт USB-C. Сверху и снизу доступны динамики. Разъёма для подключения наушников нет.

Спинка смартфона имеет симметричный Y-образный дизайн, который можно встретить в некоторых других продуктах серии Legion. Двойной модуль камеры расположен по центру. Фронтальная камера разместилась в выдвижном модуле, который расположен на боковой грани корпуса. Такое расположение оптимизировано для использования смартфона в горизонтальной ориентации.

Что касается технических характеристик. Сообщается, что смартфон Lenovo Legion несёт на борту процессор Qualcomm Snapdragon 865, оперативную память LPDDR5 и хранилище на базе памяти UFS 3.0. Размер дисплея не уточняется, зато известны его разрешение (2340х1080 точек) и частота обновления (144 Гц). Основная камера выполнена на базе 64-мегапиксельного сенсора и дополнена 16-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера – 20-мегапиксельная.

Пока не уточняется информация о сроках официального анонса и ожидаемой цене игрового смартфона Lenovo Legion.

Источник: The Verge