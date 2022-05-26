IKEA анонсировала центр управления умным домом DIRIGERA с поддержкой Matter и новое приложение IKEA Home

Производитель мебели анонсировал новый центр управления для умных домов, который вместе с новым приложением сможет управлять всем – от лампочек до жалюзи из своего каталога и других брендов. Центр получил название DIRIGERA и поддерживает стандарт для устройств умного дома Matter, который раньше назывался Project CHIP.

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Устройство DIRIGERA (от шведского слова «направлять») имеет высоту 2,7 см при диаметре 11,2 см, что меньше, чем у прошлой модели TRADFRI, которая была единственным хабом для умного дома у компании. Новый концентратор оснащен портом Ethernet и разъемом USB-C для питания. Он также объединяет соединения WiFi, Zigbee и Thread, служа мостом между различными сетями, которые могут использоваться подключенными объектами в каждом доме.

На данный момент DIRIGERA и приложение Home Smart поддерживают только Matter и смогут взаимодействовать со всем оборудованием, созданным Ikea, а также с сертифицированными по Matter продуктами других брендов.

Хаб для умного дома и приложение выпустят в октябре этого года, сообщается на сайте компании. А в первой половине следующего года также представят функцию удаленного доступа, облегчая доступ к устройствам. IKEA намерена создать собственную облачную сеть, чтобы предложить своим пользователям удаленное подключение к дому.

Руководители IKEA сообщили изданию The Verge, что весь каталог мебели и декора будет становиться все более «умным». В ближайшие годы в магазинах бренда появятся колонки или беспроводные зарядные устройства, встроенные в лампы, полки и столы.

Компания вышла на рынок умных домов в 2014 году, и эта технология набирала обороты до 2019 года, когда раздел Home Start стал одним из самых важных направлений для бренда. Новый центр был создан с нуля с учетом опыта, накопленного за эти годы, и призван объединить весь «умный» каталог IKEA, например, освещение, звук, жалюзи или очистители воздуха.