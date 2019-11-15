IKEA просит за свою первую декоративную LED-лампу всего $10





На 20 ноября запланировано открытие ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве, в котором до конца года должен заработать первый магазин IKEA в Украине. И пока все с большим нетерпением ждут этого события шведская компания продолжает активно развивать новообразованное подразделение устройств для умного дома. На этой неделе IKEA добавила в свою линейку умного освещения Tradfri первую декоративную LED-лампу. Устройство выделяется в первую очередь ценой. На американском сайте IKEA новинка предлагается за $9,99, что значительно дешевле аналогичной лампы Philips Hue, оцененной в $24,99. Что тут говорить, если она даже вдвое дешевле недавно представленной Xiaomi Yeelight Smart LED Bulb.

TRÅDFRI LED — это лампа с цоколем E26 и цветовой температурой 2200K. То есть, она относится к лампам теплого свечения. Дизайн у новинки такой, как у старинных ламп накаливания в стиле Эдисона, которые достаточно популярны в бруклинских домах. Само собой, поддерживается возможность регулирования яркости и прочие функции. Делать это можно с помощью фирменного ПО Ikea Home Smart или беспроводного диммера Ikea (продается отдельно), но производитель не рекомендует подключать устройство к проводному диммеру — то же самое справедливо и для лампы Hue.

Интеллектуальные лампы IKEA, выделяющиеся хорошим соотношением качества и цены, представляют реальную угрозу для Signify, владельца популярного бренда умного освещения Philips Hue. В сентябре IKEA хвасталась продажами 5 миллионов интеллектуальных лампочек и аксессуаров по итогам 2019 финансового года. В отчете Signify за 2018 год говорилось о продажах 14 миллионов интеллектуальных светильников, причем сюда входят как домашние, так и корпоративные модели. Это не точное сравнение, но Philips продает интеллектуальные светильники с 2012 года, в то время как линейка Tradfri появилась только в 2017 году. И IKEA уже заявила о рекордных продажах в этом году, тогда как Signify, один из крупнейших в мире производителей осветительного оборудования, понизил свой годовой прогноз, сославшись на «ухудшение конъюнктуры рынка».

К слову, во всем мире насчитывается около 26 миллиардов светящихся точек, и лишь небольшая их часть — умная. Другими словами, битва за этот рынок только началась.

Источник: The Verge