IKEA представила умные жалюзи KADRILJ и FYRTUR с беспроводным пультом и поддержкой Google Assistant и Apple HomeKit по цене от 99 евро

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Компания IKEA решила расширить портфолио «умных» предметов интерьера и анонсировала новые механизированные оконные жалюзи. В отличие от большинства конкурирующих решений с ценниками на уровне $300-500, новые рулонные шторы можно будет приобрести по цене от 99 евро.

Информация о новых ролетах уже доступна на немецком сайте компании, однако продажи начнутся только в феврале текущего года. Новые шторы называются KADRILJ и FYRTUR, они доступны в пяти разных размерах, а основным отличием друг от друга выступает плотность ткани. Первая представляет собой подобие полупрозрачной тюли (от 99 евро), тогда как вторая модель способна более качественно затемнить помещение (от 119 евро).

Умные шторы IKEA работают от аккумуляторов и управляются по беспроводному каналу с помощью комплектного пульта ДУ или с любого смартфона, на который установлено фирменное приложение TRADFRI. В этом случае пользователь сможет не только пользоваться смартфоном в качестве пульта, но и получит возможность задействовать умных помощников вроде Amazon Alexa, Apple HomeKit и Google Assistant.

Таким образом, обладатели умных колонок смогут открыть утром шторы, не вставая из постели — просто произнеся нужную команду вслух. Ту же операцию можно запрограммировать на определенное время, привязав открытие штор к утреннему будильнику, а закрытие — к наступлению темного времени суток. Открыть/закрыть штору можно как полностью, так и частично.

Отметим, что поклонники IKEA достаточно давно могут приобрести компоненты умного дома TRADFRI, в состав которых входят умные лампы, регуляторы яркости, сенсоры движения и другие аксессуары. Таким образом, с помощью новых штор хозяин умного дома сможет полноценно управлять освещением дома, комбинируя натуральный и искусственный свет.

Напомним, что IKEA планирует создать в Украине сеть небольших магазинов на арендованных площадях, первый такой магазин откроют в киевском ТРЦ Ocean Mall 1 сентября 2019 года.

Источник: Engadget, IKEA (1, 2)