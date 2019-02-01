Илон Маск: Tesla сделала свои патенты общедоступными, чтобы сделать мир чище

В стремлении сделать мир чище и бороться с изменениями климата, в 2014 году Илон Маск заявил об открытии патентов Tesla Motors для всех желающих. При этом было сделано замечание, что компания не будет инициировать патентные судебные разбирательства против тех, кто хочет добросовестно использовать технологии Tesla Motors.

Это был исключительный жест в эпоху, когда технологические компании защищают в судебном порядке любые даже незначительные технологические преимущества. При этом Илон Маск заявил, что помимо усилий, направленных на защиту мира от загрязнений, компания также стремится к прогрессу в распространении технологий для электромобилей. Он также добавил, что ранее в холле штаб-квартиры Tesla в Пало-Альто была стена с патентами компании, но больше её нет. Они были убраны, чтобы соответствовать духу движения открытого лицензирования.

Илон Маск также отметил, что он сомневается в полезности патентов, которые приносят прибыль только гигантским корпорациям и юристам, а не изобретателям. Он считает, что такие патенты подавляют прогресс или «душат прогресс» в этой сфере.

Такой подход позволил компании Tesla Motors завоевать известность среди широкой общественности. Также открытие патентов получило одобрение среди энтузиастов рынка электромобилей и сторонников защиты окружающей среды. Илон Маск добавил, что на пути к созданию отличных электромобилей было бы неправильно «закладывать мины интеллектуальной собственности». В то же время Маск указывал, что компания будет строго действовать в отношении тех корпораций, которые будут использовать предложенные патенты для продажи продукции на рынке по более высоким ценам.

Илон Маск также указал на кризис, который переживает нынешний мир. Он отметил, что многие другие крупные компании не работают над более чистыми автомобилями на базе ископаемых видов топлива или электромобилями. А Tesla Motors не сможет самостоятельно выпустить такое количество электромобилей, чтобы успешно удовлетворить никогда не иссякающий спрос. Одна лишь Tesla не сможет достаточно быстро создать столько электромобилей, чтобы противостоять кризису с выбросами углерода в атмосферу. Так что основная идея в предоставлении открытого лицензирования на технологии для электромобилей заключалась в быстром продвижении технологии, что позволило бы удовлетворить спрос.

Можно сказать, что идея оправдала себя. В некоторых странах спрос на электромобили демонстрирует стабильный рост, и экологически чистые транспортные средства постоянно увеличивают свою долю в общем количестве автомобилей.

Источник: gizmochina