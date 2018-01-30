Илон Маск за два дня продал 10 000 огнемётов, заработав $5 млн

The Boring Company может вполне неплохо заработать ещё до того, как будет построен первый тоннель. По крайней мере, пока все затеи Илона Маска по поводу продажи сторонних товаров под брендом «скучной» компании оказываются успешными.

Сначала им удалось продать 50 тыс кепок с лого The Boring Company по $20 за штуку, заработав $1 млн, а теперь всего за два дня продажи огнемёта достигли 10 000 штук. Об этом в твиттере сообщил сам Илон Маск, который ведёт подсчёт продаж.

10k — Elon Musk (@elonmusk) 29 січня 2018 р.

Согласно его данным, за первые три часа со старта продаж 28 января было куплено 1000 огнемётов The Boring Company Flamethrower, а всего за первый день удалось реализовать 2 000 штук. Тем не менее, на утро 29 января продажи достигли 7 000 штук, а уже к ночи 10 000 штук.

Учитывая, что стоимость одного огнемёта без учёта налогов составляет $500, The Boring Company всего за два дня заработала $5 млн. Всего компания планирует продать 20 000 огнемётов, что позволит ей получить доход в размере $10 млн.