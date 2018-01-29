«Скучная» компания Илона Маска начала продавать огнеметы за $500, а также огнетушители за $30 с «крутым стикером и удобной кнопкой»

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На минувших выходных принадлежащая Илону Маску компания The Boring Company начала принимать предзаказы на тот самый огнемет, рекламное изображение которого мы публиковали накануне. Устройство называется The Boring Company Flamethrower и оценивается в $500.

В описании устройства на официальном сайте сказано, что оно является «самым безопасным в мире» и «гарантированно оживит любую вечеринку».

Вскоре после открытия предзаказов Илон Маск разместил несколько коротких видеороликов своем Instagram, демонстрирующих устройство в действии, а также в своем стиле (с юмором) прорекламировал новинку в Twitter.

Не повторяйте. Также хочу внести ясность, что огнемет — это супер ужасная затея. Если только вам не нравится веселиться.

К огнемету компания предлагает огнетушитель, который оценивается в $30. Страница с описанием огнетушителя на сайте The Boring Company гласит следующее:

«Конечно, можно купить его дешевле в любом другом месте, но у нашего есть крутой стикер и удобная кнопка сверху».

Как мы уже отмечали в предыдущей записи, огнеметы не считаются огнестрельным оружием и не регулируются законодательством США. Сам Маск отмечает, что нож для стейка представляет гораздо большую опасность.

When the zombie apocalypse happens, you’ll be glad you bought a flamethrower. Works against hordes of the undead or your money back! — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

«Когда случится зомби-апокалипсис, вы будете рады, что купили огнемет. Либо он спасет вас от орды нежити, либо мы вернем деньги!».

The rumor that I’m secretly creating a zombie apocalypse to generate demand for flamethrowers is completely false — Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2018

«Слухи, что я тайно создаю зомби-апокалипсис ради увеличения спроса на огнеметы — полная ложь».

Остается отметить, что огнемет The Boring Company Flamethrower выпущен ограниченной партией в количестве 20 тыс. штук, из которых уже предзакано более 4 тыс. штук. К отгрузкам огнеметов The Boring Company планирует приступить этой весной, более точная дата пока не называется.

Источник: The Boring Company