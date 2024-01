Indiana Jones and the Great Circle: детали и геймплей новой игры про Индиану Джонса от авторов Wolfenstein

Первые детали и геймплей новой игры об «Индиане Джонсе» стали частью ночного показа Xbox Developer_Direct – первой презентации игр 2024 года.

Три года назад Bethesda анонсировала, что шведская студия Machine Games, знаменитая серией шутеров Wolfenstein, разрабатывает новую игру об известном археологе-авантюристе Индиане Джонсе с «оригинальной историей», которую продюсирует сам Тодд Говард, исполнительный продюсер ). И вот, наконец, имеем полноценный анонс — и она действительно называется Indiana Jones and the Great Circle (накануне Lucasfilm засветила название с регистрацией доменов).

Детали сюжета и геймплея

События приключенческого экшена от первого лица развернутся в 1937 году – хронологически между событиями фильмов «Искатели утраченного ковчега» (1981) и «Последний крестовый поход» (1989). А Инди снова столкнется с нацистами (куда же без нацистов). Собственно, главный враг — нацист Эммерих Восс (скриншоты ниже), «маниакально одержимый человеческим умом и манипуляциями с ним» (вайбы Wolfenstein). В этом случае Индиану будет сопровождать журналистка Джина Ломбарди, которая будет преследовать собственные интересы. Собственно, цель у всех одна – первый разгадать секрет мистического Большого круга, соединяющего духовно важные места по всему миру и являющегося «одной из величайших тайн человечества».

Игрокам обещают путешествие, «полное открытий, незабываемых приключений и хитроумных головоломок» — начнется оно с нападения неизвестного в университете Маршалла и похищением важного артефакта. Чтобы его вернуть, придется пройти немалый путь, который включает в себя средневековые улицы страны-музея Ватикана, загадочные пирамиды Египта, заснеженные Гималаи, храмы Сукхотая — отдельные локации можно увидеть в геймплейном видео.

Игра объединяет линейную и свободную механику передвижения — в поисках секретов игроки смогут свободно исследовать отдельные локации. И разработчики обещают очень много запутанных головоломок и эффектных стычек на каждой из этих локаций. В отдельных сценах будет использоваться перспектива от третьего лица, например во время вскарабкивания по водосточным трубам или стенам.

Важная деталь: Индиану Джонса в игре озвучил американский актер Трой Бейкер, известный по ролям Букера ДеВитта в BioShock Infinite и Джоэла в дилогии The Last of Us. А плеть станет одной из ключевых механик — знаковый атрибут будет использоваться и для преодоления препятствий, и для банальной порки негодяев.

Курс Frontend. Онлайн курс з працевлаштуванням, ставай суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Ознайомитись з курсом

Indiana Jones and the Great Circle выйдет в 2024 году (точная дата пока неизвестна) на ПК и Xbox Series X|S и сразу появится в Game Pass. И напоследок немного «зради»: судя по описанию игры в Steam, текстовой украинской локализации, в отличие от Senua’s Saga: Hellblade 2, здесь не планируется, тогда как русский — упоминается. Вы знаете, что делать — наращивать долю украинского в Steam и вежливо надоедать разработчикам.

Геймплей

Подробности о разработке от авторов