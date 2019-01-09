Infiniti опубликовала официальные изображения электрического кроссовера QX Inspiration, премьера которого состоится 14 января в Детройте
Еще до нового года японский автопроизводитель Infiniti показал тизерное изображение электрического кроссовера, который собираются представить 14 января на Детройтском автошоу (2019 North American International Auto Show). Чтобы подогреть интерес к новинке, создатели концепта опубликовали пару официальных фотографий и объявили ее название — QX Inspiration.
Производитель обещает, что Infiniti QX Inspiration продемонстрирует публике новый стиль, в котором будут развиваться электромобили компании. В дизайне экстерьера и интерьера будет использоваться «японская ДНК», подчеркивающаяя премиум-направленность автомобилей бренда.
Отметим, что подобное название отлично укладывается в уже существующую линейку концептов, представленную седаном Infiniti Q Inspiration,спидстером Infiniti Prototype 10 и ретро-спорткаром Infiniti Prototype 9.
Прототипы электромобилей Infiniti Q Inspiration, Prototype 10 и Prototype 9
Напомним, что Infiniti собирается поставлять на рынок серийные электромобили начиная с 2021 года, при этом каждая новая модель Infiniti будет содержать электродвигатели в той или иной форме (электромобиль/гибрид), а уже к 2025 году электрифицированные модели бренда должны будут занимать более половины в структуре общих продаж автомобилей.
Источник: Infiniti