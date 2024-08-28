Instagram добавляет новые творческие инструменты: текст и изображения поверх ваших фото

Instagram усовершенствовала свои творческие инструменты, что позволит пользователям сделать свои публикации более разнообразными. Так, платформа теперь позволяет легко добавлять текст и дополнительные изображения к фотографиям. Это касается как одиночных публикаций, так и каруселей.

Компания утверждает, что «это дает вам творческую гибкость, чтобы выделить свой контент и исследовать новые, более интересные сюжеты с фотографиями и каруселями».

Выбрав фотографию для публикации из своей галереи, достаточно коснуться кнопки с текстом, чтобы добавить текст, или кнопки галереи в верхнем правом углу, чтобы добавить дополнительные изображения в виде наклеек. Далее можно коснуться самой наклейки, чтобы изменить ее форму. На выбор пользователей доступны следующие варианты формы: прямоугольник, квадрат, круг, сердце или звезда.

Также с недавних пор в Instagram увеличен лимит карусели до 20 фотографий и видео в одной публикации. Еще пользователям доступны новые и уникальные шрифты, анимация и эффекты в упрощенном инструменте работы с текстом для историй. Выбрав шрифт, можно анимировать текст или добавить эффект.

Источник: gsmarena

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