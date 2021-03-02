Instagram запускает Live Rooms – комнаты для трансляций с участием до 4 авторов





Сервис Instagram стремится к тому, чтобы как можно больше людей начали вести прямые трансляции. Для этого он запускает новую функцию под названием Live Rooms. Она позволяет четырем людям общаться в видеочате во время прямой трансляции. Ранее действовало ограничение – только два человека. В Instagram надеются, что эта функция побудит людей начать «ток-шоу или подкаст», провести «джем-сейшн» или сотрудничать с другими авторами.

Расширение количества участников позволит привлечь в комнаты более широкую аудиторию. Подписчики каждого участника смогут видеть происходящее в комнате и, в зависимости от настроек, получать уведомления о ней. Но те пользователи, которые заблокированы одним из активных участников комнаты, не смогут присоединиться к трансляции.

Новая функция чем-то напоминает Clubhouse, где люди могут собираться в комнаты и вести трансляцию для большой аудитории (до 8 тыс. человек). Однако доступ в Clubhouse пока что ограничен (работает система приглашений и приложение предлагается только для iOS). Предложение Instagram Live позволит привлечь к подобной активности тех пользователей, которые не могут получить доступ к Clubhouse. Но в случае Instagram Live передаётся не только голос, но также и изображение, что накладывает на участников дополнительные обязательства: нужно озаботиться собственным внешним видом, подобрать привлекательную обстановку, позаботиться о хорошем освещении. Также сообщается, что Facebook разрабатывает прямого конкурента Clubhouse.

Источник: The Verge