Инженеры MIT разработали Oreometer — устройство для оптимального разделения половинок шоколадного печенья Oreo

Oreo — это не только про Android 8.1, но и про вкусное шоколадное печенье. Которое натолкнуло исследователей из серьезного Массачусетского технологического института (MIT) на мысль создать специальное устройство для лучшего понимания того, что происходит с кремовой начинкой, когда печенье разделяется на две половинки (многие именно так и любят его употреблять). Oreometer создан при помощи 3D-принтера. В нем используются резиновые ленты и монеты для контроля силы вращения, прилагаемого к каждой стороне. Добавление монеток в специальный слот одной из сторон вращает одну из двух специальных камер и разделяет половинки Oreo.

После тестирования различных видов Oreo исследователи придали научный вес тому, что уже знает почти каждый американец старше трех лет: вся кремовая начинка обычно прилипает только одной стороне, даже у таких подвидов вкусняшек, как Double и Mega Stuf. Исследование ученых опубликовано в журнале Physics of Fluids.

Команда пришла к выводу, что скорость поворота имеет большое значение. Чем медленнее половинки прокручиваются, тем меньше силы придется применить. А причиной невозможности разделить печенье Oreo так, чтобы начинка оставалась равномерно на каждой половинке, является сам производственный процесс. Все потому, что начинку сначала наносят на одну половику печенья, а потом кладут сверху другую. Этот интервал небольшой, но его достаточно, чтобы сладкий крем лучше прилип только к одной. Также любопытно, что крем отделялся более равномерно при тестировании более старого печенья.

Как отмечает Gizmodo, ученые MIT провели эксперимент как упражнение по реологии, то есть изучению того, как течет материя. Исследователи определили, что, основываясь на том, как начинка реагировала на стресс, ее следует классифицировать как «кашеподобную», а не как хрупкую, жесткую или эластичную. Они также обнаружили, что сила, приходящаяся на определенную площадь и необходимая для того, чтобы деформировать начинку, примерно такая же, как нужна для сыра моцарелла.

Желающие провести эксперимент дома могут скачать файлы для 3D-принтера и создать Oreometer по этой ссылке.