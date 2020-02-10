Исследование: ежемесячная украинская аудитория Facebook выросла до 14 млн пользователей, Instagram — до 11,7 млн пользователей





Не так давно Facebook отчиталась о выручке в $70+ млрд за 2019 год и росте ежемесячной аудитории соцсети до 2,5 миллиарда человек. Затем благодаря оценке Bloomberg мы узнали, что Instagram, у которого 1 млрд пользователей было еще в 2018 году (с тех пор не было свежей статистики), приносит больше четверти общей выручки Facebook — $20 млрд в год. И вот сейчас появилось весьма интересное дополнение к этим данным. Владелец Telegram-канала Digital masons Женя Зингер по результатам соответствующего исследования опубликовал свежую порцию статистики по украинской аудитории Facebook и Instagram.

По его оценке, за последние 6-7 месяцев ежемесячная украинская аудитория Facebook (MAU) выросла на 2 млн — до 14 млн пользователей. При этом рост наблюдается во всех возрастных категориях, начиная с 25 лет. По его словам, все эти категории показали примерно одинаковые темпы роста — по 300-400 тыс. за исследуемый период.

В то же время ежемесячная украинская аудитория Instagram выросла примерно на те же 2 млн пользователей — до 11,7 млн. Наибольший рост наблюдается в возрастных категориях 18-24 и 25-34.

Автор исследования подчеркивает, что возрастная категория 25-34 в Instagram впервые догнала аналогичную в Facebook по объему.

В то же время гендерная структура остается прежней: соотношение женщин к мужчинам составляет 59% на 41% в обеих соцсетях.

Источник: Telegram