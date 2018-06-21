В Instagram уже более 1 млрд пользователей. Соцсеть запускает новый сервис IGTV для вертикальных видео длительностью до часа

Темпы роста популярной социальной сети Instagram впечатляют. В конце сентября 2015 года принадлежащий Facebook сервис отрапортовал о преодолении рубежа в 400 млн пользователей, в июне 2016 года был пройдет рубеж 500 млн пользователей, а в декабре – 600 млн пользователей. В апреле 2017 года Instagram перепрыгнул планку в 700 млн пользователей, а к сентябрю этого же года у соцсети было уже 800 млн пользователей. Вчера на пресс-конференции Instagram похвасталась преодолением исторического рубежа – сервисом теперь пользуется более чем 1 млрд человек.

«Это невероятно, мы не думали, что это когда-нибудь случится», — прокомментировал достижение один из основателей сервиса Кевин Систром.

Таким образом, последние 200 млн присоединились к Instagram всего за девять месяцев. То есть скорость роста пользовательской базы увеличивается. Да, число весьма условное, как и в любой другой социальной сети в Instagram есть боты, «призраки» (заброшенные учетные записи) а также рекламщики с множеством аккаунтов. Но в целом динамику оценить вполне возможно.

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23 — Instagram (@instagram) June 20, 2018

Одновременно Instagram объявил о запуске нового сервиса IGTV для загрузки вертикальных видео длительностью до часа. Ранее мы уже несколько раз упоминали об этой платформе, которой Instagram, по сути, бросает вызов YouTube, в наших новостях (1 и 2). В компании, рассказывая о новом продукте, проводят аналогии с телевизором, где вместо каналов будут аккаунты пользователей.

Instagram выпустит отдельное мобильное приложение IGTV, посредством которого пользователи смогут пользоваться преимуществами нового продукта. Причем видео, загруженные через IGTV, можно будет смотреть через основное приложение Instagram. В ближайшие недели приложение IGTV появится в официальных магазинах App Store и Google Play.

Остается добавить, что сейчас длительность обычных видео Instagram ограничена одной минутой, а в разделе историй — 15 секундами.

Источник: Instagram