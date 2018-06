В Instagram уже более 1 млрд пользователей. Соцсеть запускает новый сервис IGTV для вертикальных видео длительностью до часа

Темпы роста популярной социальной сети Instagram впечатляют. В конце сентября 2015 года принадлежащий Facebook сервис отрапортовал о преодолении рубежа в 400 млн пользователей, в июне 2016 года был пройдет рубеж 500 млн пользователей, а в декабре – 600 млн пользователей. В апреле 2017 года Instagram перепрыгнул планку в 700 млн пользователей, а к сентябрю этого же года у соцсети было уже 800 млн пользователей. Вчера на пресс-конференции Instagram похвасталась преодолением исторического рубежа – сервисом теперь пользуется более чем 1 млрд человек.

Таким образом, последние 200 млн присоединились к Instagram всего за девять месяцев. То есть скорость роста пользовательской базы увеличивается. Да, число весьма условное, как и в любой другой социальной сети в Instagram есть боты, «призраки» (заброшенные учетные записи) а также рекламщики с множеством аккаунтов. Но в целом динамику оценить вполне возможно.

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23

— Instagram (@instagram) June 20, 2018