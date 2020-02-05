Bloomberg: Instagram приносит больше четверти общей выручки Facebook — $20 млрд в год





Аналитики достаточно долго и нудно просили Google раскрыть данные о выручке YouTube, так как видеосервис обеспечивает немалую часть рекламных доходов компании, и в последнем финансовом отчете Alphabet появилась соответствующая запись — в 2019 году сервис принес более $15 млрд (11% от всего рекламного дохода Google). Теперь же появились не менее интересные данные о рекламной выручке популярной социальной сети Instagram, принадлежащей Facebook. Сразу оговорим, что Facebook не раскрывает рекламную выручку Instagram в отчетности, ее оценили аналитики Bloomberg.

По данным Bloomberg, Instagram принес Facebook куда больше рекламной выручки, чем YouTube для Google. Оценка Bloomberg — $20 млрд, что соответствует 28,6% совокупной выручки Facebook за 2019 год ($70 млрд).

Финансовый директор Google Рут Порат отказалась раскрыть часть рекламного дохода, которую YouTube выплачивает создателем контента, из-за чего сложно оценить выгодность сервиса. В то же время Instagram в силу специфики бизнес-модели может оказаться куда рентабельнее YouTube, который делится большей частью своих рекламных доходов с создателями и, вероятно, тратит гораздо большие суммы на поддержку и развитие инфраструктуры в силу ориентированности на потоковое видео.

В Facebook отказались комментировать оценку Bloomberg. Как отмечалось выше, Facebook пока ни разу не раскрывала данные о выручке Instagram и перестала делиться данными о количестве пользователей соцсети. В последний раз Facebook делилась статистикой о количестве пользователей Instagram в 2018 году, когда оно превысило 1 млрд.

Учитывая популярность Instagram и засилье рекламы, которое буквально сыпется отовсюду, нет ничего удивительного в этом показателе, но он все равно впечатляет. Особенно на фоне того, что Facebook купила Instagram в 2012 году очень выгодно. Изначально говорилось о сумме сделки $1 млрд, но в итоге покупка сервиса обошлась Цукербергу еще дешевле – $715 млн. С тех пор стоимость сервиса Instagram выросла более чем в 100 раз – до $100 млрд (по оценке того же Bloomberg).

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