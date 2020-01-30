Годовая выручка Facebook превысила $70 млрд, а ежемесячная аудитория выросла до 2,5 миллиарда человек

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)





Компания Facebook, как и многие другие, отчиталась за четвертый квартал 2019 финансового года. Несмотря на череду имевших в недалеком прошлом скандалов с утечками данных пользователей, крупнейшая в мире социальная сеть продолжает наращивать финансовые показатели внушительными темпами.

Выручка по итогам квартала выросла на 25%, до $21,082 млрд, а по итогам 2019 года она составила $70,697 млрд. Это на 27% больше, чем в 2018 году.

Квартальная чистая прибыль составила $7,349 млрд, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, а годовая — $18,485 млрд, что соответствует спаду на 16%. Это обусловлено выплатой штрафов за те самые утечки. Напомним, в июле Facebook согласилась выплатить рекордный штраф в пять миллиардов долларов штрафа по иску Федеральной торговой комиссией США (FTC) и еще 100 млн долларов по иску Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Кстати, FTC ведет еще одно расследование деятельности компании в связи с обвинениями в нарушении антимонопольного законодательства, так что компании грозит еще один крупный штраф. Само собой, если регулятор посчитает компанию виновной и вынесет соответствущее решение.

Даже количество активных пользователей, несмотря на всякие призывы оставить соцсеть и сообщения о массовом оттоке, выросло. Количество ежедневно активных пользователей выросло на 9%, до 1,66 млрд человек, а число ежемесячно активных — на 8%, до 2,5 млрд. Каждый месяц всеми приложениями компании, в том числе Instagram, Messenger и WhatsApp, пользуются 2,89 миллиарда человек.

По итогам года Facebook располагает $54,86 млрд в виде наличных и их эквивалентов, а количество сотрудников выросло на 26%, достигнув 44 942 человек.

Несмотря на отличные показатели после публикации отчета акции Facebook упали почти на 7%, в результате чего состояние основателя соцсети Марка Цукерберга сократилось на пять миллиардов долларов — до 77 миллиардов.

Источник: Facebook