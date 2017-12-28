Исследователи полагают, что жизнь на Марсе скорее могла существовать под поверхностью планеты

На текущий момент Марс представляет собой холодную планету, лишённую воды. Но вопрос о том, были ли не нём условия, пригодные для существования жизни, остаётся открытым. Например, на Земле существуют территории с высохшими водоёмами, где находят существование там жизни в древности. Подобные территории на Марсе также представляют собой повышенный интерес для исследователей. Однако новая публикация в Nature Geoscience свидетельствует, что это могут быть не самые лучшие места для поиска доказательств существования жизни на красной планете.

Исследователи заявляют, что они сами пока что мало знают о зарождении жизни на Земле. Если же заниматься подобными исследованиями на другой планете, то следует расширить сферу поиска признаков жизни на Марсе. К тому же, условия на Марсе существенно отличаются от земных. Потому существующие подходы могут быть ошибочными применительно к Марсу, так как основаны на иных условиях развития жизни на планете, где существует фотосинтез.

К тому времени, когда на Земле зарождался фотосинтез, Марс уже около миллиарда лет был холодным и лишённым атмосферы. Так как Марс меньше и легче Земли (масса планеты составляет 10,7 % массы Земли), его ядро охлаждалось быстрее, что привело к потере магнитного поля планеты. В результате, около 4 миллиардов лет назад планета потеряла большую часть своей атмосферы и, следовательно, свою защиту от солнечного излучения. Таким образом, если бы на Марсе развилась жизнь на поверхности, это должно было произойти примерно на миллиард лет раньше, чем на Земле, что маловероятно. Но у форм жизни, зародившихся под поверхностью, возможно, был шанс.

Исследователи отмечают, что Марс был непригодным для жизни на поверхности на протяжении большей части своего существования. Но гидротермальные условия на участках под поверхностью или прилегающих к поверхности планеты могли быть значительно более благоприятными.

В древности на Марсе существовала гидротермальная активность. Марсоход Spirit в 2008 году случайно обнаружил соответствующий гидротермальный комплекс. А в 2020 году NASA планирует отправить на красную планету новый аппарат, который сможет собрать и передать на Землю образцы марсианской поверхности. Исследователи надеются, что удастся заполучить образцы отложений из минерализованных зон разломов, где могли смешиваться различные жидкости в коре, переносившие различные элементы.

Источник: Engadget