IT-сектор за 11 месяцев 2022 года заработал на экспорте $6,6 млрд (45% всего объема) — это по-прежнему единственная отрасль, которая стабильно растет

IT продолжает служить одним из ключевых драйверов и ныне главных опор экономики Украины, обеспечивая стабильный приток валюты. Только в ноябре этот сегмент вырос на 8% за месяц, а всего за 11 месяцев IT-сектор заработал на экспорте на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года — $6,6 млрд против $6,2 млрд. Об этом говорится в свежем исследовании OpenDataBot.

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Учитывая темпы роста по итогам 2022 года, экспорт IT-услуг в Украине превысит $7 млрд.

В OpenDataBot обращают внимание, что IT — это фактически единственная сфера экспорта, выросшая за 11 месяцев 2022 года. И именно ИТ в большинстве своем экспорт услуг обязан сравнительно небольшим процентом падения — за 11 месяцев 2022 года экспорт товаров и услуг в Украине упал на 29% — с $73,2 млрд до $52,2 млрд.

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Больше сократился экспорт товаров (- 34%), тогда как экспорт услуг пострадал ощутимо меньше (- 11%). В то же время, до прошлого года доля экспорта услуг увеличилась — с 22% до 28%.

Доля IT в экспорте товаров и услуг увеличилась с 8% в прошлом году до 13% в 2022. Более того, сейчас на IT приходится почти половина (45%) всего экспорта услуг против 37% в 2021-м.

За 11 месяцев этого года доход от экспорта IT-услуг даже превысил доход от одной из основных прибыльных отраслей экспорта — экспорта металлов, и существенно: почти на $1 млрд.

Это, безусловно, положительный тренд и большим плюсом является то, что эта тенденция роста остается неизменной. Надеемся, IT-отрасль продолжит рост в 2023-м.