ITC ищет автора новостей

Редакция ITC.ua ищет в команду нового автора для написания интересных и увлекательных новостей о потребительской электронике, гаджетах, новых технологиях, а также всем самом интересном из мира IT и связанных с ним сфер жизни.

Мы ищем тех, кто способен писать о сложных вещах на простом и понятном языке — это самое главное и тяжелое в работе. Будь то новый iPhone, или открытие нового двойника Земли, или разработка технологии квантовой телепортации; любой такой информационный текст должно быть легко читать.

Если есть то, в чем разбираетесь лучше всего (например, игры или кино), это только плюс. Экспертиза в тех или иных темах, желание разбираться, анализировать, докапываться до сути и инициативность имеют наибольшее значение. Ниже — подробно об условиях пожелания.

Вы наш человек, если:

имеете опыт написания текстов для IT-медиа или блога (примеры публикуемых материалов можно найти на сайте);

следите за новостями индустрии в Украине и мире;

интересуетесь темами IT и технологий, умеете писать просто о сложном;

имеете легкое перо, не дружите с канцеляритом, зато в хороших отношениях с логикой и структурой.

Чем вы будете заниматься:

Мониторить новостную ленту и искать интересные информационные поводы;

Писать заметки на сайт — быстро, грамотно и по сути;

Придумывать анонсы для соцсетей.

Ваш идеальный бэкграунд

От двух лет работы журналистом в деловых, IT-медиа или других медиа или ведения личного/корпоративного блога.

У вас есть портфолио качественных текстов, которыми вы гордитесь.

Прекрасно знаете украинский язык, понимаете и можете адаптировать даже пресный технический текст с английского.

Всестороннее мышление, умение отделять главное от второстепенного, логично выстраивать структуру и красиво компоновать информационный текст

Есть вдохновение разбираться в новых темах, умеете задавать правильные вопросы себе и спикерам, можете сделать разносторонний сюжет;

Работаете быстро и сосредоточенно

Что мы предлагаем штатным авторам

График работы: обычный полный рабочий день в рабочие дни с понедельника по пятницу. Людей на частичную занятость мы не рассматриваем.

Мы платим по-белому, в том числе платим налоги за членов команды, отпуск — 24 календарных дня в год, больничные.

Работа удалена

Интересные и разнообразные задачи, которые вы будете делать с командой талантливых, дружелюбных и влюбленных в свою работу людей.

Важно! Штатную работу у нас нельзя сочетать с работой где-нибудь еще или фрилансом!

Куда подавать резюме

Желающим попробовать свои силы присылайте нам сжатое резюме (желательно с примерами тестов) по этой почте.