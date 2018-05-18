Из Google Chrome исчезнут значки безопасности соединения на HTTPS-сайтах

Компания Google меняет визуальное отображение в адресной строке браузера Chrome информации о соединении с сайтом с использованием протоколов HTTP и HTTPS. В сентябре этого года Chrome не будет помечать безопасные HTTPS-сайты, в октябре – перестанет показывать предупреждающую красную иконку, если соединение не защищено или опасно.

Последние несколько лет поисковый гигант упорно настаивал на переходе на протокол HTTPS. Chrome 56, выпущенный в январе 2017 года, начал маркировать HTTP-страницы, собирающие логины, пароли и реквизиты банковских карт как небезопасные. В Chrome 62 такая метка появилась на всех HTTP-сайтах, где предусмотрен ввод любых пользовательских данных, а также при использовании этого протокола сайтами в режиме инкогнито.

С выпуском Chrome 68 в июле HTTP-сайты в адресной строке получат следующую метку. Обратите внимание, что веб-страницы будут помечены как «Не защищено», но текст и значок по-прежнему останутся серыми.

В сентябре этого года выйдет Chrome 69, в адресной строке которого пропадёт слово «Защищено» при открытии HTTPS-сайтов, а в перспективе исчезнет и сам значок в виде зелёного замочка.

По-видимому, в Google считают, что в большинстве случаев соединение в браузере по умолчанию должно быть безопасным, поэтому нет необходимости это отображать. Все значки в итоге уберут, кроме красной иконки с предупреждением «Не защищено». Она будет появляться только в том случае, когда пользователь вводит данные на HTTP-странице.

В феврале 2018 года компания Google отчиталась, что 68% трафика в браузере Chrome на Android идёт через HTTPS, в Windows этот показатель равен 70%. Интересно было бы узнать более свежую статистику.

Источник: Chromium