Из-за ошибки в Google Photos часть видео пользователей попала к посторонним людям

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Компания Google выявила ошибку, в результате которой посторонние люди могли получить доступ к файлам видео в сервисе Google Photos. Отмечается, что от этой ошибки могли пострадать люди, которые использовали Google Takeout для архивирования файлов в Photos в промежуток времени с 21 по 25 ноября 2019 года.

Google начала рассылать электронные письма, предупреждая пользователей об ошибке. Отмечается, что в указанный промежуток времени «некоторые видео в Google Photos были ошибочно экспортированы в архивы несвязанных пользователей». Иными словами, посторонние люди могли получить в свои архивы чужие видеоролики. На фотографии этот сбой не распространился.

Дополнительно сообщается, что резервные копии, сделанные в течение этого пятидневного периода, могут быть неполными. Google говорит, что уже идентифицировала и решил проблему, и предлагает удалить ноябрьский экспорт, чтобы сделать новый.

Поисковый гигант уверяет, что проблема затронула только около 0,01% пользователей сервиса Photos и не была выявлена в других продуктах компании.

Источник: Engadget