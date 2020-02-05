Из-за ошибки в Google Photos часть видео пользователей попала к посторонним людям
Компания Google выявила ошибку, в результате которой посторонние люди могли получить доступ к файлам видео в сервисе Google Photos. Отмечается, что от этой ошибки могли пострадать люди, которые использовали Google Takeout для архивирования файлов в Photos в промежуток времени с 21 по 25 ноября 2019 года.
Google начала рассылать электронные письма, предупреждая пользователей об ошибке. Отмечается, что в указанный промежуток времени «некоторые видео в Google Photos были ошибочно экспортированы в архивы несвязанных пользователей». Иными словами, посторонние люди могли получить в свои архивы чужие видеоролики. На фотографии этот сбой не распространился.
Whoa, what? @googlephotos? pic.twitter.com/2cZsABz1xb
— Jon Oberheide (@jonoberheide) February 4, 2020
Дополнительно сообщается, что резервные копии, сделанные в течение этого пятидневного периода, могут быть неполными. Google говорит, что уже идентифицировала и решил проблему, и предлагает удалить ноябрьский экспорт, чтобы сделать новый.
Поисковый гигант уверяет, что проблема затронула только около 0,01% пользователей сервиса Photos и не была выявлена в других продуктах компании.
Источник: Engadget