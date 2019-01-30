Израильские учёные заявили, что через год у них будет полноценное лекарство от рака, но потребуются ещё годы клинических испытаний

Группа израильских учёных заявила, что на протяжении года у них будет «полноценное лекарство» от рака. Причём оно не только позволит избавиться от болезни, но при этом сделает это быстро, эффективно, дёшево и практически без негативных побочных эффектов. Звучит просто фантастически.

«Мы считаем, что через год мы предложим полноценное лекарство от рака», — заявил Дэн Аридор, председатель совета директоров компании Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. (AEBi), созданной в 2000 году

Он также добавил, что предложенный способ лечения рака «будет эффективным с первого дня». При этом сам процесс излечения «будет длиться несколько недель». В то же время лечение «не будет иметь или будет иметь минимальные побочные эффекты при гораздо более низкой стоимости, чем большинство других видов лечения на рынке».

Побороть рак исследователи планируют при помощи многоцелевого токсина MuTaTo (multi-target toxin). Исследователи заявили, что этот препарат фактически «находится на уровне антибиотика рака – это технология разрушения самого высокого порядка». По задумке учёных, лекарство будет использовать комбинацию нацеленных на рак пептидов и токсина, который сможет особенным образом убивать раковые клетки. Препарат основан на так называемой технологии SoAP. Препарат поражает раковые клетки сразу несколькими пептидами (связанными в цепи соединениями из двух или более аминокислот). Считается, что пептиды обладают рядом преимуществ по сравнению с антителами. В частности, они меньше и дешевле, их легче производить и контролировать.

На начальном этапе работ AEBi пытались делать то же, что и другие исследователи в этой сфере, «пытаясь найти индивидуальные новые пептиды для конкретных видов рака». Но потом учёные попытались выяснить, почему другие лекарства и методы лечения от рака не работают или в конечном итоге не срабатывают. И они говорят, что нашли способ противостоять этому эффекту. Дело в том, что большинство противораковых лекарств атакуют определенную мишень на раковой клетке или внутри неё. Но в результате мутации мишень может измениться, следовательно, препарат, атакующий её, становится неэффективным.

Но препарат MuTaTo использует комбинацию из нескольких нацеленных на рак пептидов для каждой раковой клетки в сочетании с сильным пептидным токсином, который специфически убивает раковые клетки. Благодаря использованию как минимум трёх пептидов для выявления мишеней в раковых клетках, удаётся нивелировать эффект мутаций мишеней. Таким образом, лекарство доставит сильнодействующий токсин точно к цели – раковой клетке. Отмечается, что даже раковые клетки не способны мутировать в трёх рецепторах одновременно. При этом препарат MuTaTo может обходить защитные механизмы рака и способен проникать в места, где другие крупные молекулы не могут достичь.

В настоящее время препарат MuTaTo всё ещё находится на этапе разработки. Компания успешно завершила экспериментальные исследования на мышах. При этом удалось добиться подавления роста раковых клеток у подопытных животных, не затрагивая здоровых клеток грызунов. Кроме того, были проведены многочисленные испытания «в пробирке». В настоящее время AEBi проходит этап патентования конкретных пептидов. В дальнейшем предстоит получить необходимые разрешения и пройти этап клинических испытаний, которые могут быть завершены на протяжении нескольких лет. После этого лекарство от рака может быть доступным в некоторых специфических случаях. Так что, хотя исследователи и говорят о том, что лекарство будет уже через год, воспользоваться им можно будет через годы, да и то в отдельных случаях.

Источник: forbes