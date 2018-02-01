Экспериментальное лекарство от рака показало высокую эффективность на мышах (96,7%), началось клиническое исследование на людях

Исследователи Школы медицины Стэнфордского университета разработали препарат, который продемонстрировал отличные результаты в борьбе с раком у мышей. И теперь учёные начали испытание лекарства от рака на людях.

Новое медикаментозное средство представляет собой комбинацию двух препаратов. Как отмечают исследователи, введение небольшого количества средства непосредственно в плотные ткани опухоли у мышей помогает устранить все следы рака в организме животных, включая отдалённые необработанные метастазы. Подход оказался действенным по отношению ко многим различным типам рака, включая те, которые развиваются спонтанно.

Исследователи полагают, что местное применение очень малых доз препаратов может служить быстрой и относительно недорогой терапией рака, которая вряд ли вызовет неблагоприятные побочные эффекты, часто наблюдаемые при иммунной стимуляции. Причём, именно комбинация двух препаратов обеспечивает эффективное устранение опухолей по всему телу. Такой подход устраняет необходимость идентификации опухолеспецифических иммунных мишеней и не требует полной активации всей иммунной системы или адаптации иммунных клеток пациента. В настоящее время один из препаратов уже одобрен для применения людьми. Второй препарат проходил несколько независимых клинических испытаний на возможность его использования человеком.

Различные типы рака часто не определяются иммунной системой. Иммунные клетки, такие как Т-клетки, распознают аномальные белки, часто присутствующие в раковых клетках, и проникают в опухоль. Однако, по мере роста опухоли происходит подавление активности Т-клеток и они перестают бороться с заболеванием.

Предлагаемый метод подразумевает реактивацию специфических для рака Т-клеток путём инъекции непосредственно в опухолевый участок микроскопических доз двух агентов. Для этого достаточно всего нескольких микрограмм препарата. Так как препарат вводится непосредственно в опухоль, то активируются только те Т-клетки, которые проникли в неё. По сути, эти Т-клетки предварительно подготовлены организмом, чтобы распознавать только белки, специфичные для рака. Затем некоторые из этих специфических активированных Т-клеток покидают изначальную опухоль, находят в организме другие такие опухоли и уничтожают их.

Исследователи уже использовали такой подход для борьбы с раком у мышей в лабораторных условиях. Изначально им трансплантировали опухоли лимфомы на два участка тела. Затем вводилась инъекция препарата в одну из опухолей. Это приводило к регрессии не только изначально обработанной опухоли, но и второй – необработанной опухоли. Таким способом удалось излечить от рака 87 из 90 мышей (96,7%). После терапии у 3 мышей (3,4% от количества выздоровевших) наблюдался рецидив заболевания. Но после повторной терапии опухоли регрессировали. Схожие результаты были получены при опытах с мышами, имеющими опухоли молочной железы, толстой кишки, а также меланомы. Вместе с тем, когда у подопытных мышей одновременно имелось несколько различных типов рака, например, лимфома в двух участках организма и рак толстой кишки в третьем участке, то терапия была эффективна только против опухоли одного типа. Лечение одного из участков лимфомы вызывало регресс обеих опухолей лимфомы, но не влияло на рост раковых клеток толстой кишки.

Исследователи также обнаружили, что лечение первой возникшей опухоли часто препятствовало возникновению новых опухолей и значительно увеличивало продолжительность жизни животных.

В январе уже началось клиническое исследование препаратов для проверки эффективности лечения у пациентов с низкодифференциированной лимфомой. Ожидается, что в нём примет участие 15 пациентов с лимфомой на начальной стадии. Исследователи считают, что в случае успеха, такое лечение может быть результативным и для других типов опухолей.

Источник: stanford