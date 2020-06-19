Кабмин разблокировал работу всех аэропортов страны

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С 19 июня возобновить работу разрешили всем аэропортам, в том числе в регионах с высоким уровнем заболеваемости COVID-19. Постановление №500, которое снимает ограничения, было принято еще 17 июня, но текст опубликовали только сегодня.

В документе говорится, что ограничения не применяются к внутренним и международным авиационным пассажирским перевозкам в части функционирования аэропортов по приему и отправке воздушных судов, которые выполняют такие перевозки. Изменения вступили в силу сразу после публикации документа.

Это позволило возобновить работу государственному аэропорту Львов. 19 июня он принял сразу три рейса Wizz Air — из Гданьска, Дортмунда и Берлина. Министр инфраструктуры Владислав Криклий подтвердил это в своем Telegram-канале. Завтра аэропорт планирует обслужить рейсы «Розы Ветров» из Киева и Wizz Air из Франкфурта-Хана.

В графике Wizz Air на июнь также числятся рейсы из Львова в Копенгаген, Будапешт, Братиславу и Лондон.

Напомним, с 12 июня Украина открыла пункты пропуска в аэропортах и разрешила въезд иностранцев, однако с придерживанием 14-дневного карантина после въезда из регионов риска. Если число активных случаев COVID-19 меньше 40 на 100 тыс. населения, страна попадает в зеленый список, если больше — в красный (статистику собирает и публикует Минздрав Украины).

В то же время Еврокомиссия рекомендовала продлить до 30 июня запрет на въезд иностранцев на территорию ЕС и Шенгенской зоны, а с 1 июля запрет будет снят только для граждан из стран зеленого списка. Перед покупкой билета следует учитывать существующие ограничения, а также возможность ввода новых запретов в последний момент.

Источник: Avianews и Владислав Криклий