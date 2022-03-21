Кабмин упростил требования к импортерам — это позволит быстрее поставлять украинцам продукты

Правительство Украины упростило требования к маркировке импортных пищевых продуктов во время войны, чтобы максимально ускорить поставки украинцам продуктов, в которых они больше всего нуждаются.

Упрощенный режим для импортеров пищевой продукции

Поставщики пищевой продукции могут не указывать информацию о продукте на государственном языке. Партия товара должна обязательно сопровождаться данными на украинском языке.

Маркировку продовольствия и кормов, которые пересылаются как гуманитарная помощь, можно осуществлять на языке импортера.

Операторы рынка при закрытии своих предприятий могут использовать остатки упаковки или тары на других мощностях, производящих аналогичные пищевые продукты и корма.

Накануне Правительство приняло решение максимально упростить все таможенные процедуры и создать «быстрейшую таможню в мире». Никаких бумаг на таможне. Без уплаты НДС, пошлины и таможенных платежей сразу после принятия и вступления в силу изменений в таможенный и налоговый кодексы. Оформление грузов будет производиться по декларативному принципу.