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Качественное изображение демонстрирует неанонсированный флагманский смартфон LG G8 ThinQ со всех сторон
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Качественное изображение демонстрирует неанонсированный флагманский смартфон LG G8 ThinQ со всех сторон

Качественное изображение демонстрирует неанонсированный флагманский смартфон LG G8 ThinQ со всех сторон

Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественный рендер флагманского смартфона LG G8 ThinQ, который придет на смену модели LG G7 ThinQ. В общем-то, мы уже знаем, как будет выглядеть LG G8 ThinQ по предыдущим утечкам, но новая картинка демонстрирует грядущую новинку со всех сторон, позволяя рассмотреть дизайн в мелочах.

Как видно, флагман LG G в новом поколении сохранит обычный прямоугольный вырез вверху экрана, хотя переход на каплевидный вырез по примеру многих других производителей в данном случае выглядит более выигрышным решением.

Смартфон LG G8 ThinQ будет оснащен сдвоенной камерой, модули которой располагаются горизонтально в центральной верхней части задней панели, сбоку справа находится светодиодная вспышка. Ниже под камерой располагается обычный дактилоскопический датчик. На металлической рамке хорошо видны полоски антенны.

Фронтальная камера LG G8 ThinQ, спрятанная в вырезе, состоит из обычного фотомодуля и датчика ToF, который будет использоваться для разблокировки смартфона по лицу, а также приложениях дополненной и виртуальной реальности

На нижней панели мы видим разъем 3,5 мм для подключения наушников, а также USB-C. Слева находятся кнопки включения и регулировки громкости, слева — слот для SIM-карты и выделенную кнопку вызова голосового помощника.

Как видно на изображении выше, по сути, единственным визуальным различием между новым LG G8 ThinQ и прошлогодним LG G7 ThinQ является иная компоновка модулей основной камеры.

LG G8 ThinQ должен получить дисплей диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, SoC Snapdragon 855, защиту от пыли и влаги (вероятно, IP68) и аккумулятор емкостью 3400 мА·ч (то есть, долгоиграющим он точно не будет).

Если верить последним данным, смартфон LG G8 ThinQ будет стоить примерно $900, что довольно-таки недешево. Учитывая, что мобильное подразделение LG уже давно убыточное (15 последних кварталов, если быть точным), а продажи смартфонов только падают, не совсем понятно, на что рассчитывает компания с таким новым флагманом.

Официальный анонс LG G8 ThinQ ожидается 24 февраля в рамках Mobile World Congress 2019.

Источник: @evleaks

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