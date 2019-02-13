Качественное изображение демонстрирует неанонсированный флагманский смартфон LG G8 ThinQ со всех сторон

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Известный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей страничке в социальной сети Twitter качественный рендер флагманского смартфона LG G8 ThinQ, который придет на смену модели LG G7 ThinQ. В общем-то, мы уже знаем, как будет выглядеть LG G8 ThinQ по предыдущим утечкам, но новая картинка демонстрирует грядущую новинку со всех сторон, позволяя рассмотреть дизайн в мелочах.

Как видно, флагман LG G в новом поколении сохранит обычный прямоугольный вырез вверху экрана, хотя переход на каплевидный вырез по примеру многих других производителей в данном случае выглядит более выигрышным решением.

Смартфон LG G8 ThinQ будет оснащен сдвоенной камерой, модули которой располагаются горизонтально в центральной верхней части задней панели, сбоку справа находится светодиодная вспышка. Ниже под камерой располагается обычный дактилоскопический датчик. На металлической рамке хорошо видны полоски антенны.

Фронтальная камера LG G8 ThinQ, спрятанная в вырезе, состоит из обычного фотомодуля и датчика ToF, который будет использоваться для разблокировки смартфона по лицу, а также приложениях дополненной и виртуальной реальности

На нижней панели мы видим разъем 3,5 мм для подключения наушников, а также USB-C. Слева находятся кнопки включения и регулировки громкости, слева — слот для SIM-карты и выделенную кнопку вызова голосового помощника.

Как видно на изображении выше, по сути, единственным визуальным различием между новым LG G8 ThinQ и прошлогодним LG G7 ThinQ является иная компоновка модулей основной камеры.

LG G8 ThinQ должен получить дисплей диагональю 6,1 дюйма с соотношением сторон 19,5:9, SoC Snapdragon 855, защиту от пыли и влаги (вероятно, IP68) и аккумулятор емкостью 3400 мА·ч (то есть, долгоиграющим он точно не будет).

Если верить последним данным, смартфон LG G8 ThinQ будет стоить примерно $900, что довольно-таки недешево. Учитывая, что мобильное подразделение LG уже давно убыточное (15 последних кварталов, если быть точным), а продажи смартфонов только падают, не совсем понятно, на что рассчитывает компания с таким новым флагманом.

Официальный анонс LG G8 ThinQ ожидается 24 февраля в рамках Mobile World Congress 2019.

Источник: @evleaks