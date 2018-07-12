Обзор смартфона LG G7 ThinQ

Ещё в начале этого года начали появляться слухи о том, что LG планирует перенести анонс флагмана линейки G, так как руководство компании решило полностью его переделать. Модели, которая должна была заменить LG G6, приписывали появление абсолютно новых функций, а также обновлённый дизайн. Поэтому после официального анонса LG G7, полное название которого теперь LG G7 ThinQ, было особенно интересно посмотреть на те нововведения, которые привели к задержке с выпуском смартфона.

Дизайн и материалы

LG G7 действительно заметно отличается от прошлогодней модели. Но если тогда компания LG одной из первых использовала дисплей с соотношением сторон 18:9 и относительно тонкими рамками вокруг него, то в этот раз она последовала общему тренду, представив смартфон с вырезом вверху экрана.

Соответственно, у аппарата были все шансы затеряться на фоне похожих моделей. И на первый взгляд кажется, что новинке от LG действительно не хватает большей выразительности. Но когда начинаешь разбираться с устройством детальнее, то оказывается, что в G7 есть то, что хотя бы немного, но выделяет его дизайн на фоне конкурентов.

Тот же вырез вверху экрана можно не просто скрыть, а настроить под себя, например, выбрать несколько вариантов его отображения с разными цветами или градиентом.

Кроме этого, в LG G7 установлен дисплей с соотношением сторон 19,5:9, и это позволило сделать корпус более узким, чем у большинства конкурирующих моделей, поэтому при 6,1-дюймовом экране смартфон выглядит компактнее. Безусловно, это не те особенности, которые позволяют безошибочно узнать LG G7 при первом же взгляде, но они всё-таки делают дизайн смартфона интереснее. В целом же, дизайн у смартфона приятный.

Сама по себе конструкция LG G7 ничем от предшественника не отличается, лицевая и тыльная сторона аппарата сделана из стекла Gorilla Glass 5, а рамка из полированного алюминия. При этом стекло фронтальной панели лишь немного закругляется по краям и плавно переходит в изогнутые грани, которые, в свою очередь, врезаются в более изогнутое стекло задней панели. Благодаря этому достигаются минимальные переходы между тыльной стеклянной стороной и металлической рамкой, поэтому корпус ощущается монолитным. Кроме этого, закругленные грани позволяют комфортнее держать аппарат в руках.

На лицевой панели LG G7 нет органов управления, как и у большинства современных флагманов, в аппарате используется наэкранные клавиши. Все механические кнопки при этом вынесены на грани, справа расположена клавиша включения, а слева — регулировка громкости, а также отдельная кнопка для вызова Google Assistant. Последнюю нельзя переназначить в настройках, но можно просто выключить.

Все порты в смартфоне находятся на нижней грани корпуса, здесь можно найти 3,5 мм разъём для наушников и USB Type-C.

Корпус LG G7 имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и сертифицирован MIL-STD-810G, но только в одном тесте. В LG уточняют, что это метод 516.6, процедура IV «Механический удар и падение». Исходя из 800-страничного описания MIL-STD-810G именно этот тест проводится на фанере толщиной 5 см, которая лежит поверх бетона. Устройство последовательно роняют на эту поверхность лицевой, тыльной панелью и каждым ребром 26 раз с высоты 1,5 метра, после каждого падения аппарат инспектируют на предмет повреждений и проверяют его работоспособность. Соответственно, производитель не гарантирует, что смартфон переживёт падение в других условиях.

Дисплей LG G7

В LG G7 используется 6,1-дюймовый дисплей с матрицей IPS и разрешением 3120х1440 точек. При этом компания использовала матрицу с соотношением сторон 19,5:9, которая уже и выше дисплеев той же диагонали, использующих соотношение сторон 18:9. На практике это означает, что на экране проще набирать текст одной рукой, но дотягиваться до его верхней части легче не стало. Впрочем, с таким соотношением сторон смартфон в руках ощущается компактным. При этом программы нормально растягиваются на весь экран, а вот игры чаще идут с чёрными полосами по краям.

В настройках можно выбрать варианты отображения приложений при разном соотношении сторон, но это почему-то работает только для некоторых из них.

Сам дисплей в LG G7 имеет хорошие углы обзора, контрастность 1253:1, минимальную яркость 3,7 кд/м2, а максимальная достигает 559 кд/м2 и повышается до 809 кд/м2 в режиме Boost, что позволяет экрану оставаться читаемым на солнце.

По нашим замерам дисплей обеспечивает охват больше 100% цветового пространства sRGB, но с уклоном в синий цвет, цветовая температура при этом находится на уровне 9000К, поэтому экран выглядит очень «холодным».

И это практически не меняется даже если попробовать сменить режим отображения в настройках на более «тёплый», цветовая температура всё равно не опускается ниже 8000К.

Соответственно, дисплей в LG G7 обладает широким цветовым охватом, но «холодной» цветопередачей, которая понравится не всем пользователям, и которую нельзя изменить с помощью настроек отображения.

По умолчанию, разрешение в LG G7 составляет 3120х1440 точек, но также есть возможность понизить его до 2340х1080 точек или 1560х720 точек. И если в последнем варианте шрифты уже не будут казаться очень чёткими, то среднее разрешение визуально практически не отличается от максимального.

Платформа и производительность

Как и большинство флагманских смартфонов этого года, LG G7 построен на основе топового процессора Snapdragon 845, работающего на частоте 1,7 и 2,8 ГГц, а также графики Adreno 630.

Объём оперативной памяти составляет 4 ГБ, что по современным меркам является минимумом для флагманских моделей, но всё ещё достаточно для высокой производительности. Объём встроенной памяти составляет 64 ГБ и её можно расширить с помощью карт памяти microSD, но в таком случае придётся пожертвовать второй nanoSIM-картой, так как лоток здесь гибридный.

В целом, скорость работы LG G7 находится на высоком уровне, аппарат без проблем справляется в любыми играми и приложениями доступными для Android, что также подтверждается синтетическими тестами.

Ну и на фоне прошлогоднего флагмана LG V30+ с процессором Snapdragon 835, новый смартфон демонстрирует заметный прирост производительности.

Сканер отпечатков пальцев и разблокировка экрана с помощью распознавания лица

Дактилоскопический сканер расположен на тыльной стороне корпуса LG G7 сразу под блоком с камерами. Впрочем такое «соседство» не стало проблемой в плане эргономичности, палец ложится ровно на сканер.

Как и в других Android-смартфонах пользователь может добавить до 5 отпечатков пальцев. Сканер при это работает очень быстро.

Ещё один способ разблокировать LG G7 — это функция распознавания лица, которая работает на основе фронтальной камеры. Данный способ менее безопасный, чем с помощью отпечатков пальцев, но он позволяет быстро разблокировать смартфон, не касаясь дактилоскопического сканера. Стоит отметить, что эта функция работает хорошо даже в очках, но с ней смартфон очень легко разблокировать с помощью фотографии. В настройках функции распознавания лица есть опция, которая подключает дополнительные алгоритмы распознавания и повышает его безопасность, но в таком случае оно происходит заметно дольше и проще использовать сканер отпечатков пальцев.

Интерфейс LG G7

LG G7 работает под управлением операционной системы Android 8.0 с фирменной оболочкой LG UX 7.0. В целом, интерфейс в смартфоне получился удобным, да и работает он очень быстро.

В LG традиционно дают пользователю массу настроек, с помощью которых можно настраивать интерфейс под себя. Например, прятать меню и показывать приложения только на рабочих столах, менять форму иконок, тему оформления, форму иконок и даже вариант отображения меню настроек списком или вкладками.

Из стандартных приложений, которые поставляются вместе с LG G7, стоит отметить диктофон, способный записывать звук в формате FLAC 24 бит/192 кГц. В нём даже есть режим записи концертов.

Кроме этого, в стандартном ПО смартфона есть простое, но удобное приложение для создания заметок QuickMemo+, которое умеет хранить данные в Google Drive.

Интеграция с Ассистентом Google

Одной из отличительных особенностей LG G7, по крайней мере, по мнению производителя, является использование Ассистента Google, для вызова которого на левой грани корпуса смартфона даже есть отдельная кнопка.

Виртуальный помощник Google позволяет управлять смартфоном с помощью голоса, а также умеет отвечать на разнообразные вопросы и предоставлять полезную информацию. Работает Ассистент Google пока всего для нескольких языков, среди которых нет ни украинского, ни русского.

Вызывать его можно с помощью голосовых команд, либо, как уже сказано выше, нажатием механической кнопки на левой грани корпуса LG G7.

Камера

Основных камер в LG G7 две: 16-мегапиксельная с углом обзор 71˚ и диафрагмой f/1.6 и 16-мегапиксельная широкоугольная (угол обзора 107˚) и диафрагмой f/1.9. Размер сенсора у обоих модулей одинаковый 1/3.1 дюйма.

При хорошем освещении оба модуля делают в целом качественные снимки, лишь иногда промахиваясь с экспозицией.

Широкоугольная камера при этом позволяет захватить больше сцены, что иногда может быть полезно.

Снимки при плохом освещении даются камерам LG G7 сложнее, в основном из-за агрессивного шумодава и тех же проблем с экспозицией, особенно это касается широкоугольного модуля, который из-за диафрагмы f/1.9 пропускает меньше света.

В LG G7 появился новый для смартфонов компании режим AI CAM, который использует машинное обучение, чтобы распознавать изображение и подстраивать под него настройки камеры. По идее, так автоматический режим съёмки должен работать лучше, но по факту всё сводится к обычным фильтрам, снимки получаются такими, как будто на них уже наложили цветовые эффекты. Например, если вы снимаете небо, то AI CAM сделает его более синим, а если закат, то он будет более насыщенным.

В целом, от камер LG G7 складывается впечатление, что компания пока немного не доработала программное обеспечение, ведь LG V30+ с похожими модулями стабильнее выдавал фото хорошего качества. Надеюсь, что в новом флагмане это поправят в будущих обновлениях прошивки.

Звук LG G7

Начиная с G6 компания LG начала делать ставку на музыкальные возможности своих флагманских смартфонов, и LG G7 не стал исключением. В аппарате есть 3,5 мм разъём для наушников и установлен 24-битный 4-канальный цифро-аналоговый преобразователь, который теперь дополняется технологией DTS-X Virtual Surround Sound, делающей звучание более объёмным. Слушать музыку через проводные наушники на LG G7 одно удовольствие, смартфон обеспечивает высокий запас громкости и отличный звук.

Из других музыкальных возможностей в аппарате стоит отметить FM-радио, что вообще редкость для новых смартфонов, а также способность на лету декодировать MQA файлы, чтобы слушать музыку из таких стриминговых сервисов как Deezer и Tidal в высоком качестве.

Подключать наушники к LG G7 также можно беспроводным способом с помощью модуля Bluetooth 5.0. Благодаря ему, пользователь одновременно может подключать к смартфону две пары беспроводных наушников.

Внешний звук в LG G7 также не подкачал, у него один внешний динамик, но для обеспечения громкого и объёмного звучания компания использовала интересную конструкцию, получившую название Boombox Speaker. Внутри корпуса смартфона находится резонансная камера, котора вместе с динамиком, который на 39% больше, чем был у LG G6, позволяет выводить звук не только на нижнюю грань, где находится отверстие динамика, но и на тыльную часть корпуса. В итоге складывается ощущение, что играет весь корпус смартфона. При этом если положить его например на стол, то резонанс будет передаваться и звук ещё немного усилится.

Автономность

В смартфоне установлен аккумулятор ёмкость 3000 мАч, есть поддержка беспроводной зарядки, а также возможность быстрее заряжать батарею благодаря Quick Charge 3.0.

Автономности LG G7 хватает на день использования, что включает до 15 минут звонков в день и активное использование почты, браузера, мессенджеров, социальных сетей, навигации, а также до 40 минут просмотра видео в YouTube, показывая при этом 5,5 часов активного экрана. К сожалению, тест автономности PCMark смартфон с текущей версией прошивки пройти не сумел.