Ностальгия переключения: эта программа превращает YouTube в кабельное ТВ из 2000-х

Простой веб-инструмент с UI превращает пользовательские подписки YouTube в гид по кабельному ТВ в стиле 2000-х, добавляя веселый (и ностальгический) элемент к открытию контента. При этом устраняется такая актуальная сейчас проблема, как «паралич выбора».





Несмотря на постоянные усилия YouTube сделать открытие контента легким, рядовой пользователь часто бывает парализован огромным количеством выбора. Поэтому, хотя найти что-то для просмотра теперь легче, чем когда-либо, на самом деле остановиться и решить, что именно смотреть, кажется трудной задачей. Вот тут и появляется Channel Surfer. Созданный Стивеном Ирби, создателем «странных, случайных интернет-вещей», Channel Surfer — проект № 20 из 25, которые Ирби планирует выпустить.

Основная идея здесь проста: вместо того, чтобы алгоритм показывал вам, что смотреть, инструмент убирает давление «идеального выбора» и заменяет его радостью простого видения и удовольствия тем, что «идет в эфире». Так же, как в классические дни кабельного ТВ, вы переключаете каналы, пока не наткнетесь на то, что привлекает ваше внимание. И не волнуйтесь, это не все случайно. Пользователь может импортировать свои подписки YouTube в инструмент (через bookmarklet), что позволяет в определенной степени персонализировать опыт. Инструмент затем воспроизводит случайные видео из подписок, часто те, что были выпущены недавно.

Также есть ряд «каналов по умолчанию», которые могут вызвать интерес. Сюда входят каналы, охватывающие темы, такие как ИИ, книги, авто и гараж, города и инфраструктура, комедия, кулинария, здоровье и фитнес, фильмы, музыка и прочее. Инструмент не требует входа в систему, поэтому нет, вам не нужно будет «создавать учетную запись», чтобы попробовать веб-UI. Он не полагается на API YouTube и, самое важное, не показывает рекламу YouTube. Чтобы сохранить интерфейс, похожий на кабельный, инструмент также избавляется от обычного «балласта» YouTube, включая комментарии, боковые панели, связанные видео и все то хорошее.

Конечно, Channel Surfer не собирается заменить способ, которым подписчики смотрят YouTube каждый день. Стандартный UI будет оставаться королем, особенно когда есть конкретное видео на уме. Но для тех вечеров, когда у вас нет ничего запланированного, и у вас нет конкретного видео на уме, Channel Surfer может быть идеальным способом убежать от того, что YouTube хочет, чтобы вы смотрели.

Channel Surfer не единственный в своем стремлении имитировать линейный просмотр: есть другие независимые проекты, которые пытаются воссоздать телевизионный опыт просмотра YouTube. Например, сайт YTCH транслирует YouTube как «эфирные каналы», где видео автоматически проигрываются и не паузируются при смене канала. Такой формат создает ощущение эфира, где зритель может пропустить часть контента, если переключит канал. Другой проект под названием Stillonair позволяет создавать собственные тематические «сети» каналов с контентом YouTube, где любой может организовать 24/7 трансляцию по собственному сценарию.

Идея «channel surfing» имеет длинные технические и культурные корни. Концепция переключения каналов или «zapping» давно используется независимыми проектами и даже в самодельных апплетах, где энтузиасты создают локальные эмуляции телевизора (на Raspberry Pi, с настоящими «снежками» и плейлистами видео), чтобы воссоздать ощущение ретро-ТВ. Channel Surfer таким образом входить в более широкую культуру DIY-просмотра видео — не только как веб-сайт, но и как концепция, которую поддерживают энтузиасты по всему миру.





Существуют сервисы, работающие с YouTube в формате каналов и категорий, но совсем для другой цели. Например, ChannelCrawler содержит базу данных миллионов YouTube-каналов с возможностью фильтрации по категориям, странам и количеству подписчиков. Это инструмент не для просмотра, а для анализа и маркетинга, однако он работает с идеей классификации контента по «каналам», подчеркивая практическую ценность подобных организаций контента. Формат, в котором пользователь не выбирает конкретное видео, а только настраивает «каналы» или ленты контента, также соответствует более широкому UX и психологическому контексту.

Исследования показывают, что чрезмерный выбор снижает удовольствие и повышает фрустрацию (термин choice overload или «паралич выбора»). Channel Surfer помогает пользователю избегать этой перегруженности, предлагая более линейный и упрощенный способ открывать новый контент. Впрочем, пока нет публичных подробностей о технической архитектуре инструмента (серверы, стек технологий, фреймворки). Большинство доступных сведений ограничивается описанием поведения UI и возможностью импорта подписок. Этот факт стоит учитывать тем, кто интересуется техническими деталями или планирует подобные собственные эксперименты.

Источник: Android Police