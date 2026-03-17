Между Windows и Linux: ОС Phoenix Pulsar получила драйвер NVIDIA 590.48 и оптимизации для видеокарт RTX

Французская GLF OS 25.11 под названием Phoenix Pulsar с ядром Linux LTS версии 6.18 получила драйвер NVIDIA 590.48 и целый перечень встроенных приложений.
Среди списка компонентов: KCalc, Thunderbird, digiKam, созданное разработчиками ОС приложение Nix-Firewall-Management и другие. ОС описывается, как «бесшовный интуитивно понятный мост между Windows и Linux для упрощения перехода без компромиссов».
Phoenix Pulsar получила оптимизированное игровое ядро 6.18 LTS, улучшающее совместимость с оборудованием и повышающее уровень безопасности. Для владельцев видеокарт NVIDIA предусмотрена поддержка драйвера 590.48 с рядом значительных оптимизаций для GPU RTX 50/40/30, что включает улучшенный рейтрейсинг, поддержку DLSS 3.5 и лучшее управление задержкой.
Среди других преимуществ GLF OS Phoenix Pulsar:
- Новые расширения GNOME, включая индикатор заряда батареи Bluetooth и скругленные углы окон по умолчанию
- Сверхлегкий комплект для стримеров, включая OBS и Stream Dock, готовыми к использованию
- Функция переназначения клавиш для клавиатуры, мыши или контроллера
- Новые встроенные приложения Thunderbird, Shotwell/Digikam, Kcalc и Piper, а также Reaper + Calf (студия)
- Созданные разработчиками ОС инструменты Nix-Shared-Drive и Nix-Firewall-Management для управления дисками Samba и брандмауэром
- GOverlay для простой настройки MangoHud
- Переработанный и упрощенный Nix-Disk
- Новая документация, включая Кодекс поведения, техническая документация для инструментов GLF, руководство по управлению брандмауэром GLF OS и многое другое
Кроме этого внесены многочисленные исправления и доработки. ISO-образ этого релиза довольно объемный, его размер составляет не менее 6966 МБ. Его можно загрузить по ссылке.
Источник: NotebookCheck; GitLab
