Как AirPods, только Beats. Полностью беспроводные спортивные наушники Apple Powerbeats Pro красуются на официальных изображениях

Буквально на прошлой неделе появилась информация о том, что вдогонку второму поколению AirPods компания Apple готовит полностью беспроводную версию спортивных наушников Powerbeats. Теперь же появилась возможность оценить дизайн грядущей новинки — ее изображения были обнаружены в последнем обновлении iOS 12.2. Устройство выйдет на рынок под названием Powerbeats Pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Exclusive: Powerbeats Pro in motion. Story on 9to5Mac. Публикация от 9to5Mac.com (@9to5mac) 25 Мар 2019 в 1:52 PDT

Выглядит грядущая модель Powerbeats Pro в точности как существующая Powerbeats с той лишь разницей, что здесь отсутствует кабель, соединяющий наушники между собой. Но примечательна эта модель в первую очередь форм-фактором. В отличие от универсальных AirPods, которые из-за индивидуальных особенностей формы ушной раковины подходят далеко не всем, Powerbeats снабжены сменными силиконовыми насадками различных размеров и регулируемыми заушниками для более точной подгонки. И подобно AirPods, новые Powerbeats Pro будут комплектоваться зарядным футляром, который предположительно оснащен встроенным аккумулятором для обеспечения возможности быстрой подзарядки наушников.

По предварительным данным, сердцем Powerbeats Pro выступит новый микропроцессор Apple H1, дебютировавший в тех же AirPods второго поколения. Напомним, в случае Apple H1 новая платформа принесла возможность запуска Siri посредством голосовой команды наряду с повышенной на 50% автономностью, более стабильное беспроводное соединение и более быструю передачу данных. То есть, действительно Powerbeats Pro основаны на Apple H1, то по возможностям у этих двух моделей будет паритет. На тыльной стороне футляра Powerbeats Pro можно заметить фирменный разъем Lightning для зарядки. Будет ли футляр Powerbeats Pro поддерживать беспроводную зарядку по стандарту Qi, как обновленный футляр AirPods, пока неизвестно.

Данных о стоимости и сроках выпуска Powerbeats Pro, увы, пока нет. Но эти изображения явно указывают, что их выход не за горами.

Источник: 9to5Mac