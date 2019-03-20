Apple анонсировала AirPods второго поколения: увеличенная автономность, поддержка Siri, чехол для беспроводной зарядки

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Компания Apple продолжает неделю тихих анонсов. Сегодня была представлена очередная новинка — второе поколение беспроводных наушников AirPods.

Наушники AirPods второго поколения получили новый чип H1, разработанный специалистами Apple. Он обеспечивает прирост производительности, ускорение соединения, увеличение времени разговора. Как отмечает Apple, благодаря чипу H1 удалось обеспечить дополнительный час разговора. Переключение между устройствами во время прослушивания музыки на iPhone, Apple Watch или iPad стало более плавным, время соединения уменьшено в 2 раза. Поддерживается голосовая команда «Hey, Siri» для вызова голосового ассистента.

Новая модель наушников AirPods может поставляться либо со стандартным чехлом для зарядки, либо с новым чехлом для беспроводной зарядки (на базе стандарта Qi). Каждый чехол содержит встроенную батарею, которая обеспечивает более 24 часов автономной работы наушников в режиме прослушивания. Владельцы существующей модели AirPods могут приобрести отдельно чехол для беспроводной зарядки Wireless Charging Case.

Беспроводные наушники AirPods второго поколения доступны для заказа на сайте Apple с сегодняшнего дня, а на следующей неделе начнутся розничные продажи новинки. Версия со стандартным чехлом для зарядки оценивается в $159, а за комплект с беспроводным зарядным чехлом предстоит заплатить $199. Купить отдельный чехол Wireless Charging Case можно по цене $79.

Источник: Apple