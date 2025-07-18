Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla

Австрийские исследователи из Института безопасности транспортных средств Грацкого технического университета создали корпус аккумулятора для электрокаров из дерева и стали, что представляет экологичную и надежную альтернативу алюминиевым корпусам, которые использует, например, Tesla.

Раздел Технологии выходит при поддержке

Специалисты под руководством доктора философии Флориана Файста разработали корпус гибридной батареи в рамках проекта Bio!Lib. Конструкция состоит из тонколистовой стали с деревянным наполнением. Этот корпус существенно снижает негативное влияние аккумуляторов на окружающую среду и потребляет значительно меньше энергии при производстве.

Корпуса аккумуляторов имеют ключевое значение для безопасности электромобилей, защищая элементы внутри от деформации и воспламенения в случае аварии. В рамках исследований австрийские ученые заменили алюминий на тонкую стальную оболочку, заполненную деревом. Днище и крышка также были изготовлены из композита стали и дерева. Внутреннюю часть усилили ребристыми поперечными распорками.

В ходе испытаний на столкновение со стальным столбом, корпус Bio!Lib продемонстрировал показатели прочности, почти аналогичные показателям алюминиевых корпусов аккумуляторов Tesla в Model S. Для повышения огнестойкости и устойчивости к температурам ученые решили использовать в корпусе древесину пробкового дерева. Под действием очень высоких температур пробковая древесина обугливается.

Исследователей ждал настоящий сюрприз, когда они провели так называемый пиротехнический тест, имитирующий вспышку батареи. Корпус с пробковой изоляцией выдержал температуру возгорания батареи более 1 тыс 300°С. В то же время корпус сохранял структурную целостность и поддерживал температуру на противоположной от огня стороне примерно на 100°С ниже, чем алюминиевый корпус Tesla.

По завершении испытаний группа объединила усилия с Центром Вегенера по изучению климата и глобальных изменений в том же университете, чтобы оценить устойчивость их гибридной конструкции из металла и дерева. Результаты анализа показали, что аккумулятор Bio!Lib оказывает меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с алюминиевыми корпусами, включая более низкое энергопотребление, потребление воды и объемы загрязнения.

Creators — агентство международного PR для технологических и B2B-компаний PR для компаний и их лидеров Организация интервью в медиа, подкастах, выступлений на конференциях Европа, Азия, Америка Узнать больше

Источник: Interesting Engineering