Новости Технологии 18.07.2025 comment views icon

Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla

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Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Как тебе такое, Илон Маск? Деревянный аккумулятор оказался более огнестойким, чем в Tesla

Австрийские исследователи из Института безопасности транспортных средств Грацкого технического университета создали корпус аккумулятора для электрокаров из дерева и стали, что представляет экологичную и надежную альтернативу алюминиевым корпусам, которые использует, например, Tesla. 

Специалисты под руководством доктора философии Флориана Файста разработали корпус гибридной батареи в рамках проекта Bio!Lib. Конструкция состоит из тонколистовой стали с деревянным наполнением. Этот корпус существенно снижает негативное влияние аккумуляторов на окружающую среду и потребляет значительно меньше энергии при производстве. 

Корпуса аккумуляторов имеют ключевое значение для безопасности электромобилей, защищая элементы внутри от деформации и воспламенения в случае аварии. В рамках исследований австрийские ученые заменили алюминий на тонкую стальную оболочку, заполненную деревом. Днище и крышка также были изготовлены из композита стали и дерева. Внутреннюю часть усилили ребристыми поперечными распорками. 

В ходе испытаний на столкновение со стальным столбом, корпус Bio!Lib продемонстрировал показатели прочности, почти аналогичные показателям алюминиевых корпусов аккумуляторов Tesla в Model S. Для повышения огнестойкости и устойчивости к температурам ученые решили использовать в корпусе древесину пробкового дерева. Под действием очень высоких температур пробковая древесина обугливается. 

Исследователей ждал настоящий сюрприз, когда они провели так называемый пиротехнический тест, имитирующий вспышку батареи. Корпус с пробковой изоляцией выдержал температуру возгорания батареи более 1 тыс 300°С. В то же время корпус сохранял структурную целостность и поддерживал температуру на противоположной от огня стороне примерно на 100°С ниже, чем алюминиевый корпус Tesla. 

По завершении испытаний группа объединила усилия с Центром Вегенера по изучению климата и глобальных изменений в том же университете, чтобы оценить устойчивость их гибридной конструкции из металла и дерева. Результаты анализа показали, что аккумулятор Bio!Lib оказывает меньшее влияние на окружающую среду по сравнению с алюминиевыми корпусами, включая более низкое энергопотребление, потребление воды и объемы загрязнения. 

Источник: Interesting Engineering

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